蓬佩奧訪高雄演講：台灣是獨立國家　中共會比預期更快垮台

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國前國務卿蓬佩奧今（28）日上午出席第28屆世界台商聯合總會年會開幕式並發表演說。他提到自身從軍經驗，1989年當時沒有人預料到柏林圍牆會垮，世界會變化，而發生變化的那一刻出乎眾人意料，他相信同樣的事會在中國內部發生，而且「比大家預期更快」。

蓬佩奧今天上午出席在高雄舉行的第28屆世界台商聯合總會年會開幕式。總統蔡英文、高雄市長陳其邁、僑委會委員長童振源、世台商聯總會長王德等皆出席。蓬佩奧發表約10分鐘演說，他上台前與蔡總統親切擊肘問候，演講後也特別再趨前向蔡總統致意。

蓬佩奧（Michael Pompeo）說，看到台灣人就讓他想起可敬的烏克蘭人，他鼓勵台灣人在海外「昂首闊步」（swagger），因為台灣在做對的事，值得自豪。

中央社報導，蓬佩奧分享3點想法，第一，絕不要讓中國或親中勢力混淆誰才是好人（white hat），美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，及台灣領袖伸張自由人權，中國文宣都說是挑釁，但真正的威脅絕不是來自偉大的台灣人民，也不是美國。

蓬佩奧強調，這個區域真正的威脅只有一個，就是中共，道德價值絕不能妥協，他要特別感謝蔡總統持續堅持這點。

蓬佩奧表示，第二點是對於台灣人，尤其是海外台僑，他想致贈他擔任美國國務卿時常用的字「昂首闊步」（swagger），這是一種不卑不亢、無懼勇敢、兼具謹慎犀利的態度，台灣在做對的事，應該以此自豪。

蓬佩奧強調第三點，台灣作為與中國完全不同的獨立國家，台灣每個人都扮演守護家園的重要角色，這讓他想起可敬的烏克蘭人民正在奮鬥的事，他希望台灣了解美國是台灣堅定的盟友，美國對台支持是跨黨派的，不只來自他所屬的共和黨，也來自民主黨。

蓬佩奧表示，過去數十年美國政策一直鼓勵與中國貿易，現在已不再如此，所有美、台投資者都應理解跟中共打交道的危險，企業當然都會著眼中國14億人口市場，但他祈禱的是，那14億人口都能享有每個人類都應得的基本人權、自由。

蓬佩奧表示，民主世界團結力量大，只要堅持推動，有一天中共也會變成民主一員。他舉例，當他還是年輕軍官時，曾派駐面對東德的邊境，也負責巡守蘇共極權與自由世界的界線，他1989年10月被調離，2週後整個歐洲就邁向自由化，柏林圍牆也倒塌了。

蓬佩奧表示，他調離東德邊界時，沒有任何人想到2週後柏林圍牆會垮，他深信同樣的事會發生在中國內部，而且這天會比大家想像的更快到來，透過與會所有人的努力，尤其是透過昂首闊步的台灣人，一定可加速這天到來。