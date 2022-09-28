長榮正機師李信燕分享翱翔天空夢想　侯友宜：突破性別框架勇敢追求自我

為響應聯合國「國際女孩日」，我國於2013年起將10月11日訂為「臺灣女孩日」。新北市於28日在婦女中心舉辦2022臺灣女孩日─新北女孩勇敢逐夢活動，侯友宜市長和新北女孩及長榮正機師李信燕暢談夢想。侯友宜說女性具有細膩、堅韌的特質，在各行業裡頂出一片天，女性首長也越來越多，鼓勵女孩要勇敢逐夢。

四位高中就讀金陵女中、目前已升上大學的女孩，表演跆拳道品勢，現場「呵」、「哈」聲不斷，充分展現力與美。其中一位許珮旂目前就讀台大國際體育運動事務學士學位學程。她說身為女性運動員，唯一不便的是比賽剛好碰到月經來時要克服。

今年8月間，在社會局與環宇文教基金會合作下，一群新北女孩前往長榮航空公司參訪職場並體驗模擬飛行，當時擔任指導的李信燕表示，她從小就有飛行的夢想，在淡江大學航太系畢業後，先在遠東航空擔任地勤6年，2007年考上長榮飛行員，接受嚴格的培訓，2009年開始擔任波音747副駕駛，後來陸續飛777、空中巴士A321，目前是787正駕駛，2018年更擔任桃園機師職業工會理事長。

李信燕說，女性的抗壓性更高、組織能力更強、溝通技巧更好，鼓勵新北女孩要有夢想，並且勇敢去追逐。

另位目前就讀黎明科大的陳怡婷表示，在暑假期間參加天元慈善功德會與新北高工汽車科合作的夏令營活動中，學到機車如何簡易修繕保養，她說以前騎車只知道要加汽油，不知道還要換機油；在上課後知道每次騎車要先檢查儀表板，也會用10元銅板檢測輪胎溝紋。她說母親在工地刷油漆，她也學開堆高機，她認為男生能做的工作，女生也能。

侯友宜表示，新北市自2013年起積極培力新北女孩，從文化、教育、體育等各層面推動，透過性別培力營隊、街頭宣導及成果分享，充權青少女性別意識。他說像李信燕，在以男性機師為主的航空公司，能夠突破職場的性別框架，翱翔天空，甚至擔任機師職業工會理事長，這就是相信自己的力量，「別人可以，我也可以！」 社會局長張錦麗表示，社會局將歷年來培力女孩的成果和活動彙集，即日起至10月7日，於板橋區區運路111號3樓新北市婦女中心展出，歡迎社會各界蒞臨觀賞。