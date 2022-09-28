大苑子『國民飲品-台灣鮮搾柳丁綠』9/30正式回歸!

保留台灣柳丁特有的酸甜滋味融合清新茉香綠茶，專屬秋冬的美好滋味，感受那美好如初的日常吧! 每年秋冬，正是台灣柳丁盛產之時，大苑子依旬時節在2008年首創「鮮搾柳丁+清香綠茶」，嚴選雲嘉南地區的台灣柳丁，盛產時的柳丁搾汁風味獨特，再與清新的茉香綠茶調合，喝下一口，品嚐的是一種單純的美好、是一種順口回甘的迷人滋味!推出後受到廣大消費者喜愛，迄今已經邁入第15年，累積銷售杯數超過二千萬杯，這是一種對台灣柳丁的支持!也是對大苑子的肯定!更是一種對台灣土地滿滿的愛惜及熱情!

青農代言!邀請大家品嚐純正台灣柳丁滋味!

今年大苑子邀請長期合作的返鄉青農-呂睿騰(阿騰)、呂佩穎(阿穎)兄弟檔擔任今年度的形象代言人，阿騰、阿穎自25歲返鄉，與種植柳丁的爸爸一起照顧果園，從一開始學習到逐步熟練，一步一腳印積極參與農務，近年來受氣候變化異常影響，更堅定兄弟倆守護家鄉果園的心!為的就是讓更多消費者能夠品嚐到台灣柳丁的好滋味，也傳達兄弟倆對台灣土地的愛!邀請全台對於台灣柳丁喜愛的消費者們一起用行動與大苑子一起來支持我們台灣在地農業、台灣好水果!

安心!是我們最基本的承諾!

支持台灣柳丁也要為消費者把關安全!不管是來自雲林古坑、南投中竂、台南等地的柳丁，每一批柳丁都經過大苑子農藥殘留檢測，也在季初自主性的送驗SGS，確保新鮮安全的水果來調製我們每一杯台灣鮮搾柳丁綠!無安全疑慮的好喝，才能讓人安心喝、天天喝!

100杯台灣鮮搾柳丁綠!9/27一次購足，天天都要喝!!

支持台灣柳丁的粉絲朋友手刀快搶！9/27早鳥限定!只有10組，一組100杯只要5999元， APP會員線上購買，還享有10%黃金點數回饋，國民飲品天天都想喝，把握9/27早鳥專屬，一次購足最超值！