台灣首創　顛覆你對夜的想像！《吾夜SOUL FUN生活節》有音樂、美食、電影　11/11桃園登場

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）誰說日出而作、日入而息，我的夜晚我決定！全台首創夜間行動《吾夜SOUL FUN生活節》顛覆你對夜的想像，11/11-11/12在桃園埔心牧場登場！現場規劃兩區音樂演出區、露天電影院區、塔羅占卜區及宵夜市集區等五大活動區，讓你開啟與自己的深夜對談。

當人們下了班、做完家務、處理完小孩瑣碎事…拖著疲憊身軀準備睡去時，你還清醒著？想好好感受與體驗這趟夜的旅程？《吾夜SOUL FUN生活節》精心規劃各項內容，有歌手、樂團、KOL精采的舞台演出，以及電影、塔羅、談心、市集各種療癒活動，快邀朋友來一起過Soul Fun的夜晚。

而美好的夜晚，當然絕不能少了各種撫慰人心的美食，集結20家異國料理美食推出「宵之町」，從傍晚到早晨，讓你與自己、與重視的人一起走遍世界各國、用吃來自我療癒！

「爽感系」美食就是要你大口吃才爽 嗜肉者的天堂就在這

今晚想要大口吃肉嗎？要來點手撕豬？還是牛胸肉？《頭家嬤煙燻美式餐車》推出兩個願望一次滿足的「豬牛雙拼套餐」，長時慢烤鮮嫩多汁的煙燻BBQ肉品全給你！

肉食控爽感再升級，嘉義北上的《Smokin’ BBQ 德州風味燒烤》「手撕豬肉乳酪三明治」，焦脆乳酪烙、德州手撕豬肉加上酸麵包，一口咬下Creamy的乳酪鹹與酸甜的BBQ醬，保證讓你直呼爽啊！

《朝日三明治》主打以雞豬完美比例混合而成的「漢堡排三明治」，爆漿多汁食用請務必小心啊！

而有著濃濃泰味的《 ThaiChiBar泰式炸雞》為你獻上「泰式檸檬炙燒雞排」，又麻又辣讓你一秒到泰國！

《頭家嬤煙燻美式餐車》推出兩個願望一次滿足的「豬牛雙拼套餐」。

《朝日三明治》主打以雞豬完美比例混合而成的「漢堡排三明治」。

光看就流口水的「視覺系」美食 想要最澎湃、最新鮮、最誘人的看過來

最澎湃的「視覺系」美食就從《Yen的廚房》開始，首推用料不手軟、尺寸超巨大的「西班牙大鍋飯」，滿滿鮮蝦、蛤蜊、豌豆及蕃紅花點綴出來的繽紛色彩，光用看得就讓人口水直流。

以柴木燻烤鎖住食材原味《PILI PALA》的「直火料理」，泰式與原民雙重風味料理在爐火上豪邁呈現，不時滴下肉汁的誘人畫面佐以柴火燻香，保證讓人食指大動。

《巴巴餐車PugPug FoodTruck》推出的「大蒜美乃滋漢堡」，多汁漢堡排加上多種爽脆生菜、足足有十公分高，張大嘴巴一口咬下直呼Yummy。

最華麗的視覺系則是淋上滿滿起司的《愛爾蘭瘋薯條》，金黃色的起司瀑布從薯條上流下，你怎麼能不吃它呢！

《Yen的廚房》的「西班牙大鍋飯」用料不手軟、尺寸超巨大的，滿滿鮮蝦、蛤蜊、豌豆及蕃紅花點綴出來的繽紛色彩。

《巴巴餐車PugPug FoodTruck》推出的「大蒜美乃滋漢堡」。

「飽食系」美食讓你吃好吃滿 吃不飽的人不准回家

網路上討論度爆表的幽靈餐車《River&Truck披薩車》現身吾夜！以12小時低溫發酵麵團、500 度高溫烘烤的「11吋窯烤披薩」，首推中間薄外圈Q彈的餅皮搭配台式香腸、糯米腸、蒜片及莫札瑞拉起司的「這不是大腸包小腸」，讓你用創意拿坡里窯烤披薩飽餐一頓。

美式煙燻烤肉專賣店《Hot Box Barbecue》則推出選用西班牙進口伊比利橄欖豬肋排「焦糖威士忌豬肋排」及「巴巴寇亞牛頰肉起司通心粉」，一口咬下滿足二字馬上浮上心頭。

巔覆熱狗堡印象的《The Oasis綠洲》主打「鹹蛋黃金沙醬熱狗堡」，外酥內軟的麵包夾入德式煙燻脆腸，再淋上鹹香不膩口的鹹蛋黃調製的金沙醬，給你一個中西和璧的美味飽食。

「涮嘴系」美食停不下來的一直吃到天亮！

打算吃一整晚美食的你請看過來！行蹤成謎、每每現身總是大排長龍的《Devil&Angel-惡魔天使餐車》主推搭配新鮮爽口莎莎醬的「純手工墨西哥捲餅Burrito」，酸酸辣辣、口感滑順的神奇滋味，讓你愈吃愈涮嘴，立馬被圈粉。

《啤先生 Mr. PiPi》大推「客家鹹豬肉義大利麵」，義大利麵碰上鹹香滿點的自製鹹豬肉，再加上招牌辣椒醬，這台義混血的獨特料理，肯定讓你越吃越想吃。

對電影「我和我的冠軍女兒」中的爸爸做給女兒吃的印度經典小點感到好奇呢？快來《帕尼布尼 Pani Puri》試試塞滿馬鈴薯及洋蔥、淋上滿滿印度風味的湯汁的「印度脆球」，神奇脆球保證讓你吃到停不下來。

一口咬下幸福感爆棚的「幸福系」美食

說到療癒美食怎麼能錯過甜點呢？車輪餅界中的精品《不貳光車輪餅》在厚實的餅皮內，包裹上綿密的萬丹紅豆及靜岡抹茶，再搭配一杯顏色變化多端的《MOODY手作調飲》，絕對是今夜的小確幸。

由日本職人引進的日本屋台美食《極-KIWAMI-屋台》首推採用日本山藥麵糊製成的章魚燒，熱熱軟軟的口感配上新鮮章魚，讓人忍不住大喊好幸福。

想一口同時吃進滿滿的肉跟蔬菜的別錯過《Nakama那咖馬行動餐車》重現「五星主廚快餐車」當中的古巴三明治，以法國麵包包著濃郁牛肉、甘甜洋蔥與黑胡椒的「費城牛肉古巴三明治」給你百分百滿足。

《不貳光車輪餅》在厚實的餅皮內，包裹上綿密的萬丹紅豆及靜岡抹茶。

《極-KIWAMI-屋台》首推採用日本山藥麵糊製成的章魚燒。

傾聽自己內在的聲音和自己來一場心靈舒壓之旅！

顧好五臟廟後，《吾夜SOUL FUN生活節》還邀請告五人、陳珊妮、艾怡良、？te壞特、新寶島康樂隊及老王樂團等14組歌手樂團用歌聲來解放你，不論是在擁有最佳視野的「VIP夢天堂」床區讓你躺著享受演出，又或是隨意躺在「寐床吧」感受星空草地上的床邊時光。

現場還有設置免費占卜區，讓安格斯星座夜話、藥草占卜、冥想及心靈諮詢等心靈對話方式來陪你找自己。

11/11-11/12在桃園埔心牧場舉辦的《吾夜SOUL FUN生活節》希望你來聽聽自己心裡的聲音、和自己說說話！