延伸閱讀: 國安基金點出9/28亞股重挫2主因 仍看好台灣基本面•籲投資人應理性

【近22個月新低】台股9/28收盤重挫360點•失守13500點 中華電市值超越聯發科躍居第3

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中央銀行總裁楊金龍昨（27日) 在立法院備詢時提到, 必要時可以祭出外匯管制一席話，震驚金融圈；學者直言，台灣是自由開放市場，央行要穩定金融市場還有很多工具可以使用，1997年亞洲金融風暴時期都不曾實施外匯管制，央行應該不會走回頭路。

早期台灣經濟尚未發展，缺乏外匯，政府因而規定所有公民營事業、個人和團體所賺到的外匯，最後都必須賣給中央銀行來集中保管、調度、運用。

不過隨著各國走向貿易自由化，台灣在外匯市場制度愈來愈健全，到了1987年，政府鑒於央行的外匯存底已經相當豐富，也希望達到活絡金融市場的目的，因此決議停止管理外匯條例部分條文的適用，取消所有的外匯都必須賣給中央銀行的規定，准許公民營事業、個人和團體自行持有外匯，自行運用。

台灣解嚴35年，解除外匯管制也邁向35年，早已是自由開放的市場。就連1997年亞洲金融風暴時期，前央行總裁彭淮南也是關閉國內無本金交割遠期外匯（NDF）市場，阻斷投機客狙擊管道，並未動用外匯管制。

然而，楊金龍昨在立法院被問及央行針對外資大量撤出的做法時表示，目前為止央行的因應措施都非常好，若未來真的發生外資大量撤出，央行會思考是否實施外匯管制，這番談話引發市場譁然。

中央社28日引述不具名學者認為，金融市場動盪時，光是央行喊話就對市場具有影響力，且台灣有豐沛的外匯存底可做為後盾、進場調節抵禦熱錢出逃，也還有其他政策工具，因此央行沒必要、也不需要走到外匯管制這一步。

學者解釋，外匯管制是很嚴重的措施，非常時期才會動用，如戰亂、戰後時期等，除了對資金進出進行總量管制，也可能規範企業、甚至個人攜帶外匯進出的額度，一般是極權國家才會有的做法。

學者分析，如果真的走到外匯管制這一步，市場會恐慌，不只大舉撤出資金，外資對台灣的投資意願將驟降，但台灣應不至於走回頭路，畢竟就連亞洲金融風暴時期，都不曾實施外匯管制。

匯銀人士則表示，市場反應沒有太大，畢竟外匯管制是非常極端的情境才有可能出現；而且細看當時楊金龍回答的情境，假設前提頗為極端，實施可能性不大。

匯銀人士指出，立委質詢時，是以外資匯出1000億美元的情境假設，但以台灣匯市交易量來看，交投爆大量時，外資匯出10至15億美元已經非常可觀，因此外資撤出千億的情境是要非常特殊的情況才可能發生。

央行總裁楊金龍「外匯管制」說震驚市場 台灣學者分析：不至於走回頭路

國安基金點出9/28亞股重挫2主因 仍看好台灣基本面•籲投資人應理性

【近22個月新低】台股9/28收盤重挫360點•失守13500點 中華電市值超越聯發科躍居第3