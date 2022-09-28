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【「總統的旨意」錄音檔】鏡周刊裴偉駁遭刻意剪輯 時力批蘇貞昌、提鑑定真偽

By 台灣英文新聞－編輯
2022/09/28 15:57
時代力量立法院黨團總召邱顯智（中）、副總召陳椒 華（右）、幹事長王婉諭（左）27日上午舉行記者 會，呼籲初選經費要納管，並強調不該限制確診...

時代力量立法院黨團總召邱顯智（中）、副總召陳椒 華（右）、幹事長王婉諭（左）27日上午舉行記者 會，呼籲初選經費要納管，並強調不該限制確診... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）鏡電視獲「特殊待遇」爭議在本周迅速延燒。在時代力量立委27日在立院公布聲稱是鏡週刊社長、鏡電視大股東裴偉的錄音檔後，裴偉今（28）日上午發表聲明，指該錄音內容是經刻意剪輯，他指外洩錄音檔者就是時任鏡電視財務長的田富彰，他個人將對田富彰提起相關民刑事告訴並求償。

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裴偉反擊

聲明中，裴偉駁有特權讓鏡電視取得執照。他指申請自遞件到正式經NCC委員會議決議許可，期間共耗時26個月，是NCC歷年來對電視執照申設期間最長的案件，並附加最嚴格的附款，讓鏡電視公司承受其他電視事業所未有的限制。倘若他個人真有通天本領可以施壓總統府、行政院，實無需耗時26個月。另外針對電視台上有線業者一事，他指對比其他業者甚至有申請1個多月即以頻道屬性變更為新聞頻道、也有申請不到40日即許可上架，鏡電視新聞台未有受NCC特殊禮遇的待遇。

裴偉接著指遭時力立委公開的錄音檔為變造過的錄音，而原始內容係由「不滿遭撤換的」前董事長陳建平底下任財務長的田富彰所提供，對此他會提起相關民刑事告訴並求償。裴偉也控告民眾黨立院黨團，透過台北市政府勞工局前局長陳信瑜，以違法勞檢的方式洩漏勞檢機密予民眾黨立院黨團，「遂行其政治操作」，指鏡電視才是真正的受害者。

時力回應

時代力量立委陳椒華27日公布鏡電視創辦人裴偉3段錄音檔，透露鏡電視得以申照成功背後有著蔡英文總統的旨意，並下令行政院長蘇貞昌施壓NCC。在裴偉發布聲明後，陳椒華也提出反擊，質問鏡電視三個具體問題：「我所播放的音檔是不是裴偉的發言？是不是在110年12月17日股東臨時會上？現場是不是還有其他股東參與討論？」她重申，不會畏懼興訟提告的恐嚇，更不會因此退縮。

時代力量認為，蘇貞昌27日質詢台上不斷否認施壓，卻不敢回答裴偉是否在說謊，喊話NCC應讓鏡電視審查過程公開透明，針對鏡電視執照審查外，蔡英文、蘇貞昌和洪耀福是否向NCC和陳耀祥施壓，也要說清楚講明白；針對錄音檔部份，願交由客觀第三方鑑定相關證音檔真偽。
鏡電視

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