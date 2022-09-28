【9/28台灣本土+48,421　死亡+38】9/30起 12至17歲追加劑可接種Novavax

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增48,613例COVID-19確定病例，分別為48,421例本土個案及192例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。



指揮中心表示，今日新增之48,421例本土病例，為22,323例男性、26,074例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布依然是六都最多，依序為新北市(10,203例)，臺中市(6,238例)，桃園市(5,470例)，臺北市(5,437例)，高雄市(4,380例)。



指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月24日至9月25日，死亡日期介於6月22日至9月25日。





指揮中心說明，今日新增192例境外移入個案中，為113例男性、79例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南(11例)，荷蘭(4例)，新加坡(3例)，奧地利、美國、英國、菲律賓及泰國(各2例)，德國、印度、中國、瑞士、柬埔寨、印尼、日本、緬甸及馬來西亞(各1例)，另155例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月27日。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,373,121例確診，分別為34,453例境外移入，6,338,614例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,950例COVID-19死亡病例，其中10,934例本土，另16例為境外移入。