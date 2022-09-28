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【近22個月新低】台股9/28收盤重挫360點•失守13500點　中華電市值超越聯發科躍居第3

聯發科今天股價震盪走低，盤中一度達新台幣550元，為2年多來新低，市值跌破9000億元關卡，為中華電超越，落居台股第4。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/28 14:42
此為示意圖 (中央社檔案照片) 

此為示意圖 (中央社檔案照片) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台股今天(9/28) 賣壓沉重，指數早盤急跌下挫逾300點，連破13800點、13700點、13600點三道整數關卡；在尾盤未見護盤跡象下引發失望性賣壓，終場重挫360點以13466.07點最低點作收，失守13500點創近22個月新低。

台股加權指數終場收在13466.07點最低點，大跌360.52點，跌幅2.61%，成交值放大至新台幣2246.13億元。

晶圓代工龍頭台積電終場下跌10元，以438元作收，跌幅2.23%，再創7月5日以來波段低點；蘋果光學鏡頭供應商大立光以1710元作收，下跌170元，重挫9.04%；IC設計大廠聯發科收在545元，下挫4.05%。

聯發科今天股價震盪走低，盤中一度達新台幣550元，為2年多來新低，市值跌破9000億元關卡(如下表) ，為中華電超越，落居台股第4。

中央社報導, 手機市場需求低迷不振，法人預期，手機晶片廠聯發科下半年營收恐將逐季滑落，此外，第4季可能面臨5G手機晶片跌價壓力。

隨著外資籌碼鬆動，連續6個交易日共賣超5554張，聯發科股價頻頻破底，今天盤中一度達550元，創2年多來新低，下跌18元，市值跌破9000億元關卡，滑落至8796億元。

中華電在市場避險資金湧入下，股價相對抗跌，於平盤116元上下震盪，市值約8998億元，超越聯發科，躍居台股第3，僅次於鴻海及台積電，聯發科則落居台股第4。

【近22個月新低】台股9/28收盤重挫360點•失守13500點　中華電市值超越聯發科躍居第3

台股9/28市值排行榜前20名如下

(資料來源: 台灣證交所)

【近22個月新低】台股9/28收盤重挫360點•失守13500點　中華電市值超越聯發科躍居第3
台股
重挫
中華電
超越
聯發科
失守
13500
22個月新低

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更新時間 : 2022-09-28 16:15 GMT+08:00

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