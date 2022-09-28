南台灣祭孔大典首度移師屏東書院　傳承歷史延續建築藝術之美

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典禮，今（9/28)日在屏東書院舉行，縣長潘孟安率各界代表以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴，他並表示，今年是孔廟整修後第一次辦理祭孔大典，整修後的孔廟美輪美奐，除了繼續傳承歷史意義外，也延續了建築藝術之美。

縣長潘孟安表示，今年是孔廟整修後第一次辦理祭孔大典，除了繼續傳承歷史意義外，也延續了建築藝術之美，結合周邊綠地，變成一座親水景觀的屏東書院園區，提供民眾休憩及親子遊玩的場所。另外，為提供學子一個優良讀書空間，園區也增加一座K書中心。

屏東縣政府表示，因新冠疫情影響，今年祭孔大典美中不足的是，沒有外籍交換學生來觀禮與體驗傳統祭祀典儀，不過，今年新的亮點，就是有屏東新住民來觀禮，體驗不一樣的文化內涵。

此外，崇聖祠祭典也於今日上午舉行，典禮由副縣長吳麗雪擔任主祭官，並由多位校長及教育界人士陪祭，場面隆重莊嚴，祭孔典禮除儀節依古禮外，所有參與祭典者著禮服，場面十分壯觀且隆重，從祭典中可以瞭解到古代祭孔盛況，並體會出古代尊師重道之風氣。

屏東縣府重視官產學的合作，今年祭孔典禮援例由縣長潘孟安擔任正獻官、縣政府秘書長邱黃肇崇及各界推薦的教育、農業、社福等代表分別擔任分獻官；屏東慈鳳宮陳明順董事長等擔任陪祭官，並由中正國中師生百餘人擔任禮生、樂生、歌生、佾生，縣府為鼓勵更多民眾參與，現場準備獨家設計的限量紀念品及智慧餅，祝福學子們求學順利、金榜題名。