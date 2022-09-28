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「光露營就很忙了」林心如率領「華燈初上」小姐去野外實境秀　比紮營、升火看誰強

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/28 11:50
藝人林心如（中）擔綱「光露營就很忙了」製作人，揪影集「華燈初上」班底郭雪芙（右起）、謝欣穎、江宜蓉（左起）、楊謹華一起去露營。（TVBS...

藝人林心如（中）擔綱「光露營就很忙了」製作人，揪影集「華燈初上」班底郭雪芙（右起）、謝欣穎、江宜蓉（左起）、楊謹華一起去露營。（TVBS... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）「光」小姐走出酒店，要去露營了！「華燈初上」延伸實境節目「光露營就很忙了」即將開拍。由林心如擔綱製作人，率領楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉，捲起衣袖打營釘、搭帳篷、升火煮飯，一起到野外求生。

林心如這幾年演藝版圖除了戲劇、電影再橫跨至綜藝，找來「華燈初上」原班人馬推出實境秀「光露營就很忙了」，記者會上談起製作契機，她表示，平時很喜歡看實境秀，覺得很療癒，過年時跟光小姐吃飯，聊到我們應該來個實境秀，劉品言提議露營。

林心如坦言，「我從來沒有睡過帳篷，就算小時候去夏令營，睡的也是床。」除了謝欣穎，其他小姐的露營經驗也是少得可憐，認為露營對大家來說算是一大挑戰。

由於節目中將不會提供任何腳本提供給藝人，他們只能依循工作人員的任務指令進行，從升火、搭棚、所有大小事都要自己來，現場也不能使用3C產品，小姐們在記者會上口頭分配各自工作擔當，「郭雪芙預計負責粗活打營釘」、「欣穎感覺很有經驗就交給她了」。

聊及最害怕的情況，大家異口同聲害怕蛇、蜈蚣、蜜蜂，郭雪芙、謝欣穎也說最擔心遇到下雨，大部分營地應該都是在山裡，全身泥濘行動會很不方便；江宜蓉則說自己沒任何準備，過去露營都是靠親哥哥，這也是第一次參與實境秀，非常期待要跟姐姐們出遊。

至於小姐們在戲裡互相較勁，露營現場是否也會？林心如則幽默說比看誰會被灌醉，楊謹華則提議能比手腕、比洗碗、比拖地。

TVBS全新露營實境節目《光露營就很忙了》即將開錄，想看小姐們褪去華服、以素顏示人，比升火煮飯、搭帳篷的你可別錯過。
華燈初上
光露營就很忙了
林心如

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更新時間 : 2022-09-28 13:12 GMT+08:00

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