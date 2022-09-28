（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）全球機車專業品牌光陽KYMCO美東時間27日正式宣布，與美國哈雷大衛森Harley-Davidson, Inc. 共同推動的電動車子公司LiveWire，於美國時間9月27日在全球歷史最悠久的紐約證交所 (NYSE)，以「LVWR」掛牌上市。光陽集團董事長柯勝峯更親自赴美與哈雷總裁Jochen Zeitz共同進行敲鐘儀式！

圖左為哈雷總裁Jochen Zeitz, 右為光陽柯勝峯董事長 (業者提供)

(圖/業者提供)

紐交所為全球市價總值最高、上市審查也最為嚴格的證券交易所，能上市紐交所的都是國際上歷史悠久的大型優良企業，如可口可樂、高盛集團…等，KYMCO為史上第一家台灣機車業者透過合資方式登板紐交所，在全球市場開創一套全新的合作模式，更為台美經典品牌的雙強結合寫下歷史性的一頁。

新聞稿指出, KYMCO始終致力於二輪車電動化的轉型，全力以赴實現電動車時代的願景。去年光陽與美國最大的重機品牌哈雷正式結盟，共同推動哈雷旗下純電動車品牌LiveWire的上市。在不到一年的時間，LiveWire正式在紐約證交所掛牌，成為美國第一家掛牌上市的純電動機車品牌。

今(27)早完成敲鐘儀式後，光陽集團柯勝峯董事長以愉悅心情，直接向在場人士表示：「今天非常興奮能有機會參與LiveWire的上市活動，透過雙方的結合，在全世界電動機車的發展上佔有一席之地，並扮演先鋒者的角色，讓來自台灣的品牌KYMCO在全球最受矚目的舞台上發光發熱。」

「KYMCO作為LiveWire主要股東與唯一策略合作夥伴，我們很高興能夠在紐約證交所與LiveWire攜手邁入全新階段，在感到興奮之餘，同時也對整個電動機車產業的未來發展充滿期待！」 (光陽集團董事長柯勝峯)

KYMCO與哈雷旗下LiveWire的合作是一個強強聯手、互補互利的結合，除了在技術專業、製造量、經銷網路、供應鏈管理上各自擁有獨特的優勢外，透過雙方共同開發、平台共享、產地分工，充分運用彼此的資源與優勢，打造最先進的電動機車。過去一年以來，我們雙方積極推動合作事宜，讓LiveWire的全球發展更具彈性與競爭力！

更重要的是，KYMCO與哈雷旗下LiveWire合作的具體進展，也將在不久的將來呈現在大家面前，滿足全球消費者對KYMCO大型電動重機發展的殷切期盼。

LiveWire的上市，將加速全球電動機車產業的發展，也代表KYMCO電機機車發展進程上的重要里程碑。

台灣機車品牌光陽KYMCO•投資美國哈雷旗下LiveWire 9/27於紐約證交所掛牌上市

光陽集團董事長柯勝峯 (圖/業者提供)