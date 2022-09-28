台灣因應產業高度自動化與智能化生產　日月光應用毫米波打造全球首座5G智慧工廠

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）日月光半導體今(9/28)日宣布，攜手高通(Qualcomm)、資策會、亞太電信、戴夫寇爾(DEVCORE)、國立成功大學智慧製造研究中心，結合跨域研發量能，開發 5G 與 AI 整合的解決方案，透過次世代 5G 獨立組網(SA)毫米波(mmWave)雙連線(NR-DC)技術，打造全球首座 5G 智慧工廠。

在日新月異的全球競爭、快速變化的產業供需，企業的升級與轉型已成首要課題，日月光執行長吳田玉表示，這次透過產、官、學、研攜手合作，引領5G智慧製造前進，在獨立組網，雙連線，開放式架構，軟體硬體及系統智慧的突破，希望能為台灣及全球的智慧製造產業鏈、設備廠商、及半導體人才培育帶來拋磚引玉的正面影響。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，5G發展的下一步是邁向獨立組網，以推動如工業物聯網、雲端服務領域的產業成長。此次合作再次凸顯台灣資通訊產業供應鏈完整及技術優勢。高通將持續協助台灣加強毫米波技術掌握，共同為強化台灣5G產業生態系而努力。

日月光透過新聞稿表示，為了克服人才短缺，並且順應多樣且多變的訂單需求，須部署高度自動化與智能化生產，有效提升機台稼動率，同步結合OT資安防禦技術，透過5G整合AI的關鍵應用，將生產線升級成為具有高度韌性的智慧工廠；計畫已於8月下旬啟動。

日月光計畫導入5G專網為基礎建設，發展新一代智能化全面品質管理技術，著重在工廠智慧化及智能化的數位轉型，包括設備5G無線化整合、高異質性機器設備智能化整合、OT設備資安防禦技術整合等三大方向。

日月光預期透過發展SOP異常AI偵測技術，確保工廠中的操作員、維護人員能依循標準作業，以維持產品良率、兼顧作業安全。整合現有及新購機台，取得各類機台運作數據，並導入自有機台參數優化模型，持續提升產品良率。發展協同物料智能管理方案，從即時庫存預測到智能化運送，降低整體生產Cycle time。以大頻寬行動串流，即時收集高畫質AOI影像，提升品質檢驗的準確率與效率。

日月光表示，導入次世代5G mmWave獨立組網雙連線傳輸技術，連結全場域通訊，可節省機台Re-layout的架機時間，提升整體設備效率(OEE)，結合OT資安防禦技術，全面升級智慧製造。

日月光說明，計畫中將採用高通開發的Snapdragon X65 5G數據機射頻系統與最新的5G mmWave NR-DC SA通訊技術，相較現行主流應用的5G NSA技術，5G SA可大幅降低通訊延遲(Latency)。智慧工廠得以藉此於5G毫米波頻段利用4載波上行載波聚合(4CC ULCA)，整合28GHz 毫米波頻段的4個100MHz連續載波頻寬，並透過雙連線技術與 2.6GHz 中頻頻段結合，達到600Mbps的上行速度，大幅突破5G上行傳輸瓶頸，滿足半導體高階製造製程所需的可擴展性，有效加速智慧製造進程及應用。