專家示警「今年是流感大年」10/1起台灣公費流感疫苗開打　新北市另擴大5類人施打

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）專家不斷提醒今年可能成為「流感大年」，而國內的公費流感疫苗第1階段將於10月1日起開打，呼籲民眾盡快前往接種，提升保護力；民眾日常也務必做好勤洗手及咳嗽禮節等個人防護措施，不要小覷感染流感的症狀。

新北市政府表示，今年秋冬流感流行有上升趨勢，為預防季節性流感，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。

依據疾病管制署資料，近期醫院檢出流感陽性數明顯增加，門急診類流感就診人次逐漸上升，在2個月內增幅達到6成，類流感急診就診病例百分比亦高於近兩年，顯示社區流感疫情正在逐漸升溫，因此，民眾對於今年的流感疫情絕對不能輕忽，需要更加謹慎面對。

衛生局呼籲民眾，接種流感疫苗無疑是最佳的防疫方法，除中央規定的公費對象外，新北市自購95多萬劑流感疫苗，將設籍本市之中低收、低收及身心障礙者、6至18歲未註冊入學者，與國小至五專教職員或行政人員、協助衛生單位之第一線工作人員、本市產後護理之家非醫事工作人員、公共托老工作人員、托育人員（含居家型保姆）及本市客運司機（客運公司營運地於新北市）等納為擴大對象。

另外，71歲以上從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，以及設籍本市65歲以上(55歲以上原住民)從未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗民眾，還可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗，雙管齊下，雙重保護!

衛生局表示，新北市自10月1日提供「新北市疫苗預約系統預約接種」、「680間合約院所」、「社區設站」及「安排專業醫護團隊進入學校、幼兒園、長照機構集中接種」多元管道方式便利民眾接種。

衛生局提醒，由於疫苗接種後需2-4週才能形成最佳的防護效果，等到流行時才接種往往會來不及，為降低疾病威脅，民眾應儘早施打，孩童及長輩接種也可避免傳染給家中其他成員，請符合條件的民眾，儘速攜帶身份證、孕婦健康手冊或兒童健康手冊及健保卡，至衛生所或合約醫院診所接種。

此外，流感疫苗可以和肺炎鏈球菌疫苗或新冠疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種，儘早接種及早獲得保護力，相關資訊可至衛生局網站，或電詢衛生局預防接種專線（02-2258-8923）及各區衛生所，將有專人為您服務。