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10月手機回收加碼活動即將開跑！環保署結合企業與地方　全台灣設1.2萬回收點

環保署呼籲，手機回收透過「檢」、「刪」、「排」三步驟，定期「檢」視家中壞掉或不再使用的手機，回收前自行先「刪」除個資，「排」出交付清潔隊、通路賣場、電信業、手機品牌、便利商店(統一超商或全家)門市回收管道。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/28 09:54
照片來源：Pixabay

照片來源：Pixabay

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為促進資源循環，環保署「10月手機回收加碼活動」，今(2022)年擴大回收管道，結合通路賣場、電信業、手機品牌、便利商店等1萬2000個回收點，期望以回收便利性、企業加碼優惠及抽獎活動，鼓勵民眾回收廢手機，朝回收5萬支手機的目標前進。

環保署統計，自2019年起訂定每年10月為手機回收月，2019年回收2.3萬支，2020年回收3.7萬支手機，2021年回收4.3萬支，民眾反映熱烈。該署並表示，今年度結合企業合作包含：台灣三星電子、vivo、台灣小米、ASUS、華為、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、統一超商、全家便利商店、PChome24h購物、點子行動科技及各縣市環保局辦理，回收點擴大至12,000個。

環保署呼籲，手機回收透過「檢」、「刪」、「排」三步驟，定期「檢」視家中壞掉或不再使用的手機，回收前自行先「刪」除個資，「排」出交付清潔隊、通路賣場、電信業、手機品牌、便利商店(統一超商或全家)門市回收管道。

環保署說，民眾家中如果有廢棄的手機，應儘量維持其完整度，不要任意拆解或當作垃圾，避免增加回收處理的困難度。

為確保資訊安全建議洽詢手機品牌業者或網站確認如何執行回復原廠設定，或交付提供資訊保全設備之回收點回收(8月15日至10月31日)，回收點如下: NOVA桃園店；華碩皇家俱樂部台南、新竹及士林店；華為客服中心台中文心秀泰店。

環保署提醒，民眾自10月1日起至10月31日止，活動期間至指定回收點回收並完成登錄後，即可享有環保署的抽獎機會與企業提供的加碼優惠，並於11月下旬抽出幸運得主，活動詳情請至本署活動網頁查詢。

10月手機回收加碼活動即將開跑！環保署結合企業與地方　全台灣設1.2萬回收點

圖片來源：環保署提供
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