周玉蔻指前中姐涉蔣孝嚴緋聞 民視：《辣新聞》停止在新聞台聯播

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）媒體人周玉蔻日前在民視節目《辣新聞》中爆料蔣萬安父親蔣孝嚴的過往緋聞，連名帶姓指前中國小姐張淑娟是女主角，引發軒然大波。民視今（27）日表示，即日起取消該新聞在民視新聞台聯播，僅在民視台灣台（152頻道）播出。

周玉蔻上週在節目中宣稱，前華航空姐張淑娟是蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」紅粉知己。張淑娟26日至北檢按鈴控告其加重誹謗罪，周玉蔻也特意在現場鞠躬道歉。

事件餘波盪漾，根據風傳媒，張淑娟不滿被周玉蔻潑髒水，指其利用媒體霸凌弱勢，「霸凌1個沒有麥克風、沒有聲音的人，這樣的新聞素養很不能接受。」她表示，被無端捲入此事，情緒低落，甚至出現自殺念頭。

台北市長參選人黃珊珊昨日在臉書直批周玉蔻「逾越言論自由的紅線，嚴重踐踏第四權」。她認為政治攻防在所難免，但不該為圖政治紅利而霸凌無辜老百姓。她提到，過去國家通訊傳播委員會（NCC）曾指控中天政論節目造謠，現在NCC也應採取相同手段，裁罰提供造謠資訊的電視台與節目。

根據NCC，截至27日上午，已收到32件投訴案，反映《辣新聞》節目不實，不滿主持人風格等，NCC表示會展開調查，追究民視行政責任。

民視方面則先有動作，今日下午召開常務董事會，會中決議，基於《辣新聞》節目引發爭議，為避免事態擴大，即起取消該節目在民視新聞台（53頻道）的聯播，僅在民視台灣台（152頻道）播出，時段不變。