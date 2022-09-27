Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

周玉蔻指前中姐涉蔣孝嚴緋聞 民視：《辣新聞》停止在新聞台聯播

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/27 20:51
媒體人周玉蔻（鞠躬者）近日就國民黨台北市長參選 人蔣萬安父親蔣孝嚴早年桃色風波爆料，引發爭議。 圖為周玉蔻26日上午在北檢外，向遭影射的張...

媒體人周玉蔻（鞠躬者）近日就國民黨台北市長參選 人蔣萬安父親蔣孝嚴早年桃色風波爆料，引發爭議。 圖為周玉蔻26日上午在北檢外，向遭影射的張... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）媒體人周玉蔻日前在民視節目《辣新聞》中爆料蔣萬安父親蔣孝嚴的過往緋聞，連名帶姓指前中國小姐張淑娟是女主角，引發軒然大波。民視今（27）日表示，即日起取消該新聞在民視新聞台聯播，僅在民視台灣台（152頻道）播出。

周玉蔻上週在節目中宣稱，前華航空姐張淑娟是蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」紅粉知己。張淑娟26日至北檢按鈴控告其加重誹謗罪，周玉蔻也特意在現場鞠躬道歉。

事件餘波盪漾，根據風傳媒，張淑娟不滿被周玉蔻潑髒水，指其利用媒體霸凌弱勢，「霸凌1個沒有麥克風、沒有聲音的人，這樣的新聞素養很不能接受。」她表示，被無端捲入此事，情緒低落，甚至出現自殺念頭。

台北市長參選人黃珊珊昨日在臉書直批周玉蔻「逾越言論自由的紅線，嚴重踐踏第四權」。她認為政治攻防在所難免，但不該為圖政治紅利而霸凌無辜老百姓。她提到，過去國家通訊傳播委員會（NCC）曾指控中天政論節目造謠，現在NCC也應採取相同手段，裁罰提供造謠資訊的電視台與節目。

根據NCC，截至27日上午，已收到32件投訴案，反映《辣新聞》節目不實，不滿主持人風格等，NCC表示會展開調查，追究民視行政責任。

民視方面則先有動作，今日下午召開常務董事會，會中決議，基於《辣新聞》節目引發爭議，為避免事態擴大，即起取消該節目在民視新聞台（53頻道）的聯播，僅在民視台灣台（152頻道）播出，時段不變。
周玉蔻
張淑娟
蔣孝嚴
蔣萬安
民視
辣新聞

相關新聞

不滿藍綠白聯手護航海霸王 童文薰競總開張矢言還「地」於民
不滿藍綠白聯手護航海霸王 童文薰競總開張矢言還「地」於民
2022/09/21 12:00
【羽您有約】3位台北市長參選人•羽球活動同台　運動政策交鋒
【羽您有約】3位台北市長參選人•羽球活動同台　運動政策交鋒
2022/09/09 13:55
陳時中推台北公廁廣設免治馬桶 黃珊珊批華而不實 媒體人質疑：「送你免治，先讓我窺？」
陳時中推台北公廁廣設免治馬桶 黃珊珊批華而不實 媒體人質疑：「送你免治，先讓我窺？」
2022/09/04 11:23
黃珊珊宣布參選北市長　蔣萬安：我是國民黨提名正藍軍
黃珊珊宣布參選北市長　蔣萬安：我是國民黨提名正藍軍
2022/08/28 11:12
批蔣萬安「正藍」說太封建 黃珊珊辭市府：等我回來嗡嗡嗡
批蔣萬安「正藍」說太封建 黃珊珊辭市府：等我回來嗡嗡嗡
2022/08/27 12:21

更新時間 : 2022-09-27 21:56 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「最挺台前美國務卿」龐培歐再度來台 將下高雄參與27日全球台商經貿論壇
「最挺台前美國務卿」龐培歐再度來台 將下高雄參與27日全球台商經貿論壇
台北「白晝之夜」藝術家完整名單揭曉！限量消費券使用方法期限一次看
台北「白晝之夜」藝術家完整名單揭曉！限量消費券使用方法期限一次看
更新【張淑娟提告】周玉蔻亂扯蔣萬安老爸緋聞　黃國昌批: 「下流」跨越文明底線•無法忍受
更新【張淑娟提告】周玉蔻亂扯蔣萬安老爸緋聞　黃國昌批: 「下流」跨越文明底線•無法忍受
台灣奇美集團董事長廖錦祥25日因病過世 女婿林佳龍南下奔喪
台灣奇美集團董事長廖錦祥25日因病過世 女婿林佳龍南下奔喪