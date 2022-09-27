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邁向與COVID共存 日本不再全面通報確診案例

日本9月26日起，僅通報老者與高風險族群，減少行政與醫療負擔

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/27 19:50
2022年6月10日，日本東京淺草商業圈（圖／美聯社）

2022年6月10日，日本東京淺草商業圈（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著新冠肺炎（COVID-19）風險降低，日本除了逐步開放國境，也決定改變案例通報機制。自26日起，除了高齡與高風險族群外，一般COVID患者不再納入通報系統。

根據日本時報，自Omicron病毒株成為主要傳播來源，日本案例八成為年輕、輕症患者，如今這類病例的名字與住址等資訊，將無須通報。日本醫事機構現須通報的染疫者僅包括65歲以上、需住院者、懷孕者、恐需供氧的高風險族群。

此一舉措旨在將照護重心放在較可能演變為重症的老年人與高風險患者，為醫院與健康中心減少負荷，也是走向與病毒共存之路的政策調整。此外，日本專家與醫界人士也呼籲政府降低COVID的法定傳染病等級，列為流感之屬，採取彈性防疫，兼顧經濟活動。

不過，無論確診者是否獲得通報，患者都仍可申請在特定設施隔離或送餐服務。然而，官方仍呼籲患者避免外出，密切接觸者自主隔離一段時日。

日本25日通報46,788例，較一周前減少了17,000例。

邊境管控兩年多，日本擬自10月11日全面開放觀光客免簽入境，無須透過旅行社安排，並取消每日到訪人數上限規定。2019年，赴日旅客創下破紀錄的3,188萬人次，2021年則因防疫劇跌至25萬人次。
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