太欠收！大同電鍋最新聯名悠遊卡超逼真 打開來竟有整鍋茶葉蛋

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）大同電鍋最近化身成icash2.0，不但鍋蓋打開後，會看到整鍋香噴噴入味茶葉蛋，還能按下電鍋開關，讓紅燈閃起來，逼真程度前所未見！而這款新icash2.0將在9月27日起上午11點，於OPEN POINT APP首波預購開跑。

大同電鍋過去就出過icash聯名吊飾，且造成一波搶購風潮，而這次更推出茶葉蛋版本，首波預購已於今（27）早十一點在OPEN POINT APP上開始販售，其他販售時間與平台則分別是10/4(二)早上10點於博客來7-ELEVEN購物中心販售，以及10/4(二)7-ELEVEN各門市。

這次的茶葉蛋版本相當特別，打開小大同電鍋的鍋蓋後，滿滿的茶葉蛋看起來極為逼真，彷彿還冒著煙似的，滷汁香味四溢，而且茶葉蛋一顆顆大小不一，仔細看還有滷包在裡頭，光看已忍不住流口水！

此外，這次的大同電鍋icash2.0也能撥動小小開關，讓電鍋發出紅光，就像真的在使用傳統電鍋一般，且耳朵提把、金屬鍋口和放置鍋蓋的鐵鉤都百分之百還原，上次開賣已造成不少人搶購收藏，這次預計也會引起粉絲們高度關注。

這款將大同電鍋等比縮小的聯名悠遊卡在顏色選擇上，有台灣國民最熟悉的紅色以及星河銀新色，過去有推出知更鳥藍、綠色、黃色和網路限定亮橘色，每款都超級可愛，令網友不禁喊「太欠收了吧！」

（圖/大同公司）