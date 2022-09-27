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特殊待遇？前董座張建平：不解NCC讓《鏡電視》插隊審議上架案

By 台灣英文新聞－編輯
2022/09/27 18:02
時代力量立委陳椒華27日在立法院舉行記者會，質疑 府院高層政治力疑似介入鏡電視執照案，對此鏡電視 則發聲明否認。陳椒華強調，手中握有股...

陳椒華質疑政治力介入鏡電視執照案

時代力量立委陳椒華27日在立法院舉行記者會，質疑 府院高層政治力疑似介入鏡電視執照案，對此鏡電視 則發聲明否認。陳椒華強調，手中握有股... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）鏡電視獲「特殊待遇」批評不斷，先是時代力量立院黨團23日質疑黨政高層干預廣電媒體執照如《鏡電視》的審查，要求調查也遭民進黨封殺，接著27日又有時任鏡電視董事長裴偉錄音檔遭公布揭露裴偉告訴大股東，已告知總統蔡英文要府院給NCC壓力，再來鏡電視前董事長27日也不滿，NCC在未能解決負責人變更爭議之前，急於讓系統業者審查鏡電視上架86頻道事宜，種種作為令他錯愕。

今年3月4日遭鏡電視董事會無預警解除董事長一職的陳建平聲明今（27）日發表聲明表示，他原本應國家通訊傳播委員會 ( NCC ) 之約詢應於明（28）日赴NCC說明有關鏡電視負責人變更之爭議，NCC竟突然於日前通知他取消該日之約詢，然而他從媒體報導上得知，同一天竟然是NCC要安排系統業者審查鏡電視申請上架86頻道事宜，令他感到錯愕。

對於約詢延至10月以後另訂日期，令他深感不解，尤其是在鏡電視負責人變更違反程序、鏡電視公司治理與財務支出之違法爭議問題未懸之際，卻突然讓「合法性尚未經核准」之身分未明之鏡電視負責人所提出之鏡電視上架系統台申請，先行插隊審議。

陳建平問，NCC為何執意在負責人變更此大是大非的合法性爭議仍未釐清之際，便急於處理先行處理上架事宜？NCC是否打算違反基本原則，先行強渡關山通過？他呼籲NCC應針對上述爭議，先詳加審核妥為處理。

特殊待遇

大學新聞系教授孔令信在風傳媒撰文質問NCC，鏡電視就是在NCC不斷要求補正送件，才拿到執照，反觀中天在換照過程中，中天有些說明或希望能夠得到補件與說明的機會卻被NCC「刻意」排除，和鏡電視的待遇差別竟是如此是為何？

27日，時代力量立委陳椒華在立院質詢行政院長蘇貞昌，曝光鏡電視去年底股東會錄音，音檔中，前董座裴偉提及鏡電視過審是「總統蔡英文的旨意」，「我就跟小英總統反應那天狀況，說NCC其實很無理取鬧」、「那禮拜小英總統就立刻告訴蘇貞昌」等，指蘇貞昌多次指示NCC主委陳耀祥迅速發照。

除了蘇貞昌在質詢台上當場反駁，總統府發言人同日也澄清，蔡總統未曾和蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案，指任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，絕不會涉入。
鏡電視

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更新時間 : 2022-09-27 18:53 GMT+08:00

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