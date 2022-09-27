共機擾台影響飛航安全　我民航局副局長在加拿大發聲：台灣更需加入ICAO

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）國際民航組織（ICAO）年會將在美東時間27日於加拿大蒙特婁召開，包括巴拉圭與聖露西亞代表都表示將在會中為台灣發聲。前美國在台協會處長、現任美駐ICAO代辦酈英傑，也特別出席台灣代表團26日在當地舉行的晚宴。

國際民航組織將於加拿大時間27日(同美東時間) 召開年會，雖然台灣今年再次未受邀與會，但仍安排由交通部民航局副局長林俊良（下圖左）率領台灣代表團抵達蒙特婁，與理念相近友邦進行雙邊會談。

ICAO總部位於加拿大蒙特婁 (中央社)

由林俊良率領的台灣代表團26日在加拿大蒙特婁召開國際記者會，訴求台灣參與國際組織決心。由於共機持續擾台，除了對區域造成威脅，也影響包括台北在內的飛航情報區。交通部民航局副局長林俊良和駐加拿大代表曾厚仁(上圖右, 中央社) 說，現在更是台灣加入國際民航組織（ICAO）的時候。

訪團26日晚間舉辦酒會，包括美國、加拿大、日本、立陶宛、捷克等12國與歐盟代表出席酒會。現任美駐ICAO代辦酈英傑（Brent Christensen, 下圖右2）也以美方代表身分出席酒會，但並未上台致詞，也未接受媒體訪問。

上圖右1為交通部民航局副局長林俊良、右3為駐加拿大代表曾厚仁。 中央社

巴拉圭民航局長卡納薩瓦（Felix Kanazawa）在與台灣代表團會談後接受訪問表示，身為巴拉圭民航局長，有必要支持台灣能以觀察員身分參與ICAO。

他指出，巴拉圭是ICAO理事會成員，預計在本次大會為台灣發聲，尤其是考慮到台灣做為國際航空產業重要一環，台灣參與ICAO能有所貢獻。

聖露西亞駐多倫多總領事蒙哥（Henry Mangal, 下圖, 中央社）表示，聖露西亞做為台灣邦交國，認為台灣應該成為國際民航機構的成員。ICAO是國際民航機構的最重要組織之一，關注飛航安全，不應該將台灣排除在外。

蒙哥表示，聖露西亞完全支持台灣成為國際民航組織的一員，也預計在會中為台灣發聲。

根據中央社, 加拿大聯邦眾議員暨魁人政團（Bloc Québécois）外交事務發言人貝哲洪（Stephane Bergeron）首先感謝台灣在疫情期間對加拿大的協助，也對台灣在防止疫情擴散的努力印象深刻。

他指出，他出席酒會不代表加拿大政府的一中政策有改變，但台灣的參與能對國際有所貢獻。台灣參與ICAO不僅對台灣有益，也對國際社群有益。

台灣交通部民航局副局長林俊良，26日在加拿大蒙特婁召開國際記者會時強調，台灣是台北飛航情報區的唯一主管機關，截至2019年已達到7200多萬人次管理量，台灣航空公司在全球也有優秀排名，桃園機場在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的表現也有目共睹，國際民航組織應納入台灣。

他還指出，台北飛航情報區是全球300多個飛航情報區的其中一個，在東亞扮演重要角色，區域飛航十分頻繁。

林俊良提到，由於近來中國在台北飛航情報區片面實施軍演，除了造成台北飛航情報區威脅外，也對周遭飛航情報區造成影響，國際民航組織年會將於27日召開之際，特別是今年主旨為在疫情復甦後重新連結全世界，國際民航組織更應重新考慮台灣。台灣願跟國際分享經驗並做出貢獻，為全球飛安做出努力。

駐加拿大代表曾厚仁強調，有些國家認為台灣希望參與國際民航組織是政治性問題，但近來台海局勢發展可清楚知道，國際民航安全超越政治性，與所有國際旅客安危息息相關。

他指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台，衍伸出來中共的軍演，大大影響台北飛航情報區安全，國際應當了解，中國作法明顯違反國際民航組織規定，不只對台灣，也對周遭國家航空安全造成影響，這是重大事件，應當提到國際民航組織大會討論。

共軍持續擾台，除了對區域造成威脅，也影響包括台北在內的飛航情報區。交通部民航局副局長林俊良和駐加拿大代表曾厚仁呼籲，現在更是台灣加入國際民航組織的時候。 中央社