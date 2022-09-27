新北學子好樣教育政策好亮！「新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」新書發表會

新北市政府今(27)日於新北市立圖書館總館一樓舉 辦｢新北好YOUNG 31位孩子的成長故事｣新書發表會， 陳純敬副市長親自到場與學生暢談成長歷程，並與學生共同獻給恩師 象徵陽光、溫暖、守護的向日葵，感謝師長教導及培育之恩。

副市長陳純敬表示，該書可說是新北教育成果展現， 書中蘊含父母的愛、師長的春風化雨、 教育局的適時支持及孩子的奮發向上。 新北教育除了厚實孩子的知識技能外， 也培養孩子面對困境不畏艱難、自我超越的意志。 看到一位位孩子的成長與茁壯，讓他們一起找回教育的初衷， 體認百年樹人的真諦，看到國家未來的希望。

教育局長張明文表示，新北教育持續創新精進，計有超過100項全 國第一及全國首創的教育施政成果。自2021年起， 教育預算編列超過630億，是過去50多年來， 第一次成為全國教育經費最高的縣市。 各項教育表現調查結果接連第一，深受市民肯定：＜天下＞ 調查民眾對新北市教育滿意度已連續三年六都第一；＜遠見＞ 雜誌教育施政滿意度調查，連續兩年獲得全國第一， 至今已連續三年持續維持75%以上之滿意度； 另財團法人黃昆輝教授教育基金會「2022各縣市教育施政滿意度 調查」為全國第一；臺灣世界新聞傳播協會2022「 縣市有感施政大調查」教育品質獲金獎最高殊榮。

新北優質教育首創學力UP支持計畫，學生會考成績成功減C增A； 首創創新教育加速器，推動在地就學，在地就學率達7成並逐漸往8 成邁進；推動技職教育及生涯發展教育，擁有全國最多16所職業試 探中心，讓學生潛能發展、一展長才； 引進民間資源設立溫馨助學圓夢基金及各項教育補助讓學生安心向學 。未來將持續推動各項教育政策，讓學子快樂學習適性發展。

樟樹實中吳宗翰同學因參加學校資訊職探課程，引發興趣， 因此選擇就近就讀樟樹實中資訊科，考取了多張技術士證照， 並積極參與相關資訊活動及競賽， 更與同學組隊代表新北市參加全國青少年科技創作競賽得到冠軍， 希望日後能成為資訊教師。 錦和高中張恩齊同學在初上國中時不想上學，在師長的鼓勵及學力U P計畫的支持下，重拾學習熱情，努力拚讀， 國中會考成績完全跳脫待加強C，有的科目甚至還達到精熟級A。

淡水商工蔡可凡同學因參加職業試探課程及技職學校專業群科體驗及 技藝班，經不斷的練習與努力， 獲得新北市技藝競賽中式麵食加工主題冠軍， 更獲選為全國技藝教育績優學生，得以進入淡水商工繼續精進廚藝。 中和高中吳以恩同學熱愛游泳，以嚴謹及自律的生活， 致力追求泳速進步0.0001秒，並於2021年全中運拿下仰式3面 金牌、全國運獲得3金，2022年全中運再度奪下3金，以恩表示， 目前她正朝成為國家隊選手努力奮鬥著。

教育局表示，這31位孩子， 有璀璨耀眼的明日之星也有未來將在各領域發光發熱的台灣之光。「 新北好YOUNG 31位孩子的成長故事」記錄孩子溫馨勵志的成長歷程， 還有克服自身困難與環境搏鬥的奮鬥精神，青春活力好榜樣（YOU NG)，鼓勵孩子踏實努力、突破困境，成為他人的榜樣。這本書將 鋪貨於各大實體及網路書店，透過書籍的出版， 帶領全台關心教育的師長、家長及團體攜手為孩子的未來努力。