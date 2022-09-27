「師我的光」 新北表揚5位師鐸獎得主　感謝教師用愛照亮學子

新北市教育局今(27)日舉辦2022年「師鐸獎教師 -師我的光記者會」表揚活動，邀請本市5位師鐸獎得獎教師， 現場分享老師們照亮學子的溫馨故事，傳遞教師對教育學子的用心， 同時傳達學生們真摯的回饋，啟動善的循環，讓師光持續照亮學生。

教育局長張明文表示，師鐸獎是身為一位教師的最高榮譽， 得主是教育界的典範，值得學習，新北市特別為5位得獎教師量身打 造似顏繪夜燈，象徵教師在孩子需要幫助的時候， 總是用愛的光輝照亮孩子的人生道路。

板橋高中楊幸鈞老師致力於體育教育， 悉心以教育前輩的角色引導對體育有興趣且專長的學生， 培育體育人才。 曾經是我國擊劍選手也是擊劍教練的李雨婕小姐出席活動， 她表示幸鈞老師是她國三時的體育老師， 感謝老師在她人生最低谷時陪伴她，畢業後， 持續與老師合作推廣擊劍，並到偏鄉學校服務，老師是她的楷模， 她也想當一個小朋友喜愛的搞笑教練。

淡水商工曾才榮主任以技職精神融入國際教育， 曾是日本交換生的根田文平先生分享，他16歲時第一次到台灣留學 ，面對陌生環境，主任特地幫他上中文課， 每週安排台灣文化體驗活動，及提供生活協助， 還一起組成單車隊遊覽大台北。 溫暖的教育方式促使他決定要長留臺灣就學、工作。他表示， 主任陪伴我1/2的人生，成就我現在的人生， 就像是我在台灣的爸爸。

五華國小杜筱梅老師常說，這個世界不是優秀人的世界， 而是所有人的世界。她總是關注特殊生、 情緒困擾受創及因學習落後的孩子。曾有位罹患糖尿病的孩子， 每天須用尖銳的針頭扎入指尖檢驗血糖， 稍未留意甚至會有生命危險，筱梅老師鼓勵他以繪本的方式， 畫下面對針孔的恐懼與適應新生活的困難， 並協助他校稿修正出版繪本，孩子甚至以此繪本榮獲總統教育獎， 並經募資成功後，發送1,500本到全市國小與醫療院所給病童閱 讀。

光復國小附幼鄭雅玲主任致力於精進幼兒園課程， 現於國小實習的呂老師， 回憶雅玲主任在她就讀幼兒園時期的點滴記憶，她表示， 剛入學因分離焦慮哭泣的時候，主任會安撫她的情緒， 午餐吃飯很慢，主任總會等待她，上廁所不小心把手帕掉到馬桶裡， 主任會幫她撿起來洗乾淨。呂老師也說， 也許當時雅玲主任的教導和陪伴， 化成自己走上教育之路的重要養分。

新店國小許德田校長服務逾33年，帶領學校獲獎無數， 辦學績效受到師生及社區家長的肯定與認同。 現場由校長的太太及兒子現身， 特別以影片的方式述說校長除奉獻於學校教育外，更致力家庭教育， 兒子說從小就覺得爸爸很厲害，用心辦學的同時， 還能花心思及時間陪伴家人，在孩子的心目中， 同時身為學校校長及一家之主的父親，是他未來也想成為的榜樣。

教育局表示，感謝新北老師們對教育的付出與奉獻，藉由「 師鐸獎教師-師我的光記者會」活動，促發更多教育正向力量， 鼓勵每位為教育奉獻的老師， 期許教育夥伴們一同為新北教育繼續奮鬥，打造最優質的學習環境， 讓學子在新北就學好幸福。

照片來源：新北市教育局提供