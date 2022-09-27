集保：不擇時、不擇物，定期定額輕鬆存股

臺股於今年1月起，遭受全球連續重大利空，包括俄烏戰爭、疫情擴散、庫存過高、通膨疑慮等，造成全球股市聯袂下跌。根據集保大數據平台統計，今年前8月定期定額的成交總金額已達434億元，平均每月超過54億元，相較去年同期成長約69%；另一方面，參與定期定額的投資人也突破39萬戶，相較去年同期成長41%，雙雙大幅躍進。

從定期定額標的角度來看，今年前8月最受投資人青睞的前10檔定期定額標的中，共有6檔ETF及4檔個股。可以發現投資人除了透過定期定額，分散買在相對高點的「擇時」風險外，更願意透過買進ETF，分散個股表現下滑的「擇物」風險，安心而穩健的持續投入。

進一步從標的類別分析，可以觀察到這6檔ETF幾乎都環繞權值股、高股息、ESG等主題，另外4檔個股中除台積電屬半導體業外，3檔均為金融保險業，顯示投資人在挑選定期定額標的時，最在乎基本面是否穩健、配息是否穩定以及經營是否永續，也反映出投資人對定期定額策略的期望，除了獲取長期投入的回報外，更可以規避短期市場波動的風險。

集保結算所陳光輝副總經理表示，2025年我國將邁入超高齡社會，隨著國人平均餘命提高、扶養比快速增加，加以通膨侵蝕民眾的購買力，屆時將會面臨退休準備不足，僅依靠社會保險及職業退休金恐無法支應龐大的退休金需求。因此，鼓勵國人自己的退休金自己存，以定期定額的方式，花最少的時間做財經功課，長期買進降低成本，提高投資勝率。