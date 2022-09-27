青農聯誼會歷屆會長齊聚　侯友宜感謝青農為新北農業打拼

新北市青年農民聯誼會今(27)日於新北市農會3樓 大禮堂辦理今(2022)年度第2次會員大會， 歷屆的正副會長及幹部們也齊聚一堂，市長侯友宜也特別到場向新北 青農聯誼會歷屆幹部表達感謝之意， 謝謝各屆幹部為聯誼會組織運作及青農會員所遇到的問題都能第一時 間反映及處理。

新北市青年農民聯誼會自2015年11月成立，目前為第4屆， 至今會員人數已超過200人， 聯誼會首屆會長為坪林區東成茶葉的蘇育裕、 副會長分別為三芝有機農場的馬文權、 及林口語林有機農場的邱語玲，3位正副會長除了在本身經營的茶葉 及有機農業領域有傑出表現外， 更帶領聯誼會依照生產作物組別分組， 提供生產類似作物的會員有更便利交流構通的管道， 從零開始慢慢建立組織制度，為聯誼會發展打下最厚實的基礎。

第2及第3屆正副會長由金山寧靜海香草園王御庭、 貢寮仁和鮑魚吳鴻銘、金山遠足生態農場的陳琬婷擔任， 同時也是正副會長全為百大青農的屆次，透過3位百大青農的視野， 積極處理會員所反映的問題，也是從這屆開始， 聯誼會會員人數增長最為快速，3年內成長約100人， 並於任期間成立金山萬里及三峽分會等2處分會。 而現任淡水牛埔有機農場盧苡甄會長、 淡水樹林口農場許元耀及三芝豪米好菜蔡豪仲副會長， 是聯誼會平均年齡最年輕的一屆， 其中盧苡甄會長更是首屆女性會長，於上任後積極與市府、 各農會等多方合作，於新莊區農會建立新的「希望市集」展售據點， 為青農朋友拓展新的銷售通路。

盧苡甄會長表示，新北市幅員廣闊， 各小組成員間常因地點較為分散而導致交流討論較不便利， 未來規劃藉由各地區間點與點的交流，從而串連起整個新北市， 並拓展至外縣市，借鑒其他地區優秀案例，成為聯誼會發展的養分。

去(2021)年剛返鄉從農的27歲青農洪柏敬表示， 加入聯誼會後參與會內的各項活動，從中與其他青農夥伴學習， 花了許多心力去吸收各方面的知識， 很感謝青農聯誼會裡的農友不吝嗇分享， 也透過聯誼會的前輩了解到市府及各農會都有許多協助青農的計畫， 青農洪柏敬也表示，只要努力就不怕沒機會， 也建議還在躊躇是否返鄉從農的青年朋友，勇敢踏出改變的第一步。

新北農業局表示，「新北青農力計畫」 除提供青農朋友們包裝設計改善、食農教育場域及教案建置、 電商平台優化等一站式專案服務。今年度為了讓青農們能更便利將產 品融入精緻化包裝，提升產品競爭力，特別開發全新公版禮盒， 以清新文青風格搭配花卉及煙火意象，象徵新北青農綻放耀眼光芒， 並提供青農朋友選用。

新北市長侯友宜表示， 感謝歷屆幹部及會員們為新北市農業發展所付出的辛勞，市府絕對是 各位青農朋友最有力的後盾，建置服務平台與行動治理服務團， 整合並提供內外部資源執行一站式服務， 農友們有任何問題第一時間就能反映處理， 讓青年朋友能無後顧投入農業，帶動新北農漁產業永續發展。

照片來源：新北市政府農業局提供

新北青農聯誼會與其他縣市交流 帶動聯誼會發展。(照片來源：新北市政府農業局提供)

新北青農聯誼會積極與多方合作拓展銷售據點。(照片來源：新北市政府農業局提供)