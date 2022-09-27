【台灣史上數量最多】桃園龍潭陸軍航空第601旅旁農地　查獲逾4200大麻株

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 桃園市檢警20日在龍潭區陸軍航空第601旅旁農地查獲大麻田，查扣4200多株大麻株，是國內史上查獲最大數量的大麻植栽案；警方27日表示，由於案情不單純，目前擴大追查中。

桃園市檢警調查，疑似為販毒集團的2名男子，在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁承租農地栽種大麻，並雇用6名印尼籍女性逃逸移工負責澆水、採收。

警方接獲情資後，與刑事局等單位組成專案小組，在桃園地檢署指揮下，20日進行突襲搜索，查扣4200多株大麻株，以及乾燥大麻花及烘乾設備，8名涉案人也現場逮捕，檢方訊後聲押禁見獲准。

中央社9/27引述警方表示，這是目前國內史上查獲最大數量的大麻植栽案，市價應有新台幣數十億元，由於栽種規模龐大，檢方懷疑上游涉案人等不單純，目前正在擴大追查。

警政署111年6月15日舉行警察節慶祝大會活動，現場展示檢、警、海關3方自111年1月至6/15於國境線上，共同查獲空運行李夾帶及海運貨櫃走私近700公斤的毒品大麻花。 中央社檔案照片

泰國政府2022年將大麻從毒品管制名單中移除，相關法令111年6月9日生效。泰國民眾可不限數量在自家種大麻，但僅限家戶醫療用途，不得用於娛樂。(中央社檔案照片)