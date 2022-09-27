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【9/27台灣本土+45,608　死亡+28】較上週二微升2.5%　疫情仍在高原期

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/27 14:38
【9/27台灣本土+45,608　死亡+28】較上週二微升2.5%　疫情仍在高原期

14:45更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增45,850例COVID-19確定病例，分別為45,608例本土個案及242例境外移入；另確診個案中新增28例死亡。

指揮中心表示，今日新增之45,608例本土病例，為21,296例男性、24,293例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都最多，依序為新北市(9,019例)，臺中市(6,154例)，臺北市(5,125例)，桃園市(4,220例)，高雄市(4,186例)，臺南市(3,033例)。

指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為14例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月4日至9月23日，死亡日期介於9月14日至9月24日。

【9/27台灣本土+45,608　死亡+28】較上週二微升2.5%　疫情仍在高原期【9/27台灣本土+45,608　死亡+28】較上週二微升2.5%　疫情仍在高原期

指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為128例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(26例)，英國及泰國(各7例)，美國(6例)，新加坡、土耳其及韓國(各5例)，德國(4例)，印尼(3例)，香港、愛爾蘭、馬來西亞及日本(各1例)，另170例感染國家調查中。入境日期介於今年8月27日至9月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,324,578例確診，分別為34,267例境外移入、6,290,257例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,912例COVID-19死亡病例，其中10,896例本土，另16例為境外移入。
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