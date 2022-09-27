新國王新氣象 英國白金漢宮公布查爾斯三世徽號

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）每位英國國王都有自己的專屬標誌，隨著女王伊莉莎白二世時代（Queen Elizabeth II）告終，白金漢宮26日公布了新王查爾斯三世（King Charles III）的皇室徽號（Royal Cypher），將廣泛用於政府機構及國家文件。

BBC報導，查爾斯親自從皇室機構紋章院（College of Arms）提供的多款設計中選出屬意的徽號花押字（monogram），由名字縮寫「C」纏繞拉丁文國王一詞Rex的「R」，中間為羅馬數字「III」，象徵三世。

從制服、官方文具、公文、信件到公共建築物，都會看到新的王徽，但郵筒還不會全面汰換。目前英國仍使用中的郵筒，不少可追溯至舊英王時代，包括維多利亞女王、愛德華七世、愛德華八世、喬治五世、喬治六世。現有的7萬個郵筒中，約6成始自女王伊莉莎白二世。

至於印有查爾斯三世肖像的新鈔，預計於2024年中開始流通，圖樣則是今年底才會曝光。在硬幣方面，將視銀行與郵局需求鑄造新幣，但並無表定使用日期。印有女王像的英鎊鈔票與硬幣，仍能持續使用，目前約有27億枚女王硬幣流通於市面。

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黑白與彩色版本的英王查爾斯三世徽號（圖／美聯社）