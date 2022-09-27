鄭深池辭長榮國際董事長•張國煒辭立榮董座、專心衝刺星宇「兄長間已建立良好溝通」

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）繼鄭深池宣布辭任長榮國際董事長後，星宇航空董事長張國煒也宣布，今天(9/27) 正式辭去立榮航空公司董事長一職，即日起生效。

星宇航空董事長張國煒（中）109年8月16日開飛機帶員工及粉絲出遊，航程和先前對外銷售的類出國班機差不多，但新增釣魚台上空。張國煒在班機起飛前，現身機艙還與旅客玩大合照。（星宇航空提供）中央社檔案照片

長榮集團今年4月爆發「哥哥派」和「弟弟派」經營權之爭，離開長榮集團6年的星宇航空董事長、前長榮集團總裁張榮發第4個兒子張國煒，今年4月14日在「弟弟派」支持下，接任立榮航空董事長，重返長榮集團。

張國煒今天透過星宇航空媒體群組發布聲明表示，他於今年4月受家族兄長之託代管立榮航空，於4月14日經立榮航空董事會決議，推選為立榮航空董事長。

聲明表示，在任職立榮航空期間，張國煒以其個人豐富的航空背景及經驗，積極優化立榮航空內部組織，並維持航班的穩健運營，以保障國人空中交通之權益。代管立榮航空期間，家族兄長間已建立起良好的溝通平台，據瞭解大哥張國華與三哥張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行，張國煒董事長代管立榮航空的階段性任務也可圓滿告一段落。

聲明提到，加上國際疫情趨緩，國門即將重啟，星宇航空公司也將在9月30日正式掛牌興櫃，正值星宇航空展翅高飛的關鍵時刻，因此，張國煒決定主動辭去立榮航空董事長一職，專注全力衝刺星宇航空業績，以期不負員工、投資人及社會大眾之期待。

聲明表示，張國煒祝福長榮集團在三位兄長的共同努力之下，能開創新局並發揮張榮發無懼挑戰的精神，帶領長榮集團各企業業績蒸蒸日上。

另一方面, 長榮國際今天（9/27) 宣布董事長鄭深池辭任，鄭深池透過聲明表示，他的階段性任務已告一段落，自當應依照初衷，退出與長榮經營權有關的任何事務。

長榮國際今年2月中旬舉行臨時股東會，由「弟弟派」張國明、張國政，張國煒及鄭深池聯手發動突襲，取得3董1監席次，「哥哥派」張國華僅獲2董1監，正式展開兄弟間企業經營權之爭。

「弟弟派」隨後在4月6日於長榮國際董事會推派鄭深池為董事長，他發表聲明指出，他以姊夫身分期許張家4兄弟放棄成見，共謀圓滿解決之道，以達到創辦人期望兄弟團結的遺願。

張國明、張國政和張國煒3兄弟當時也發表聲明強調，家族成員一向敬重姊夫鄭深池，於公於私，絕非大哥所指稱的「外人」。

長榮國際後續在「弟弟派」主導下，幾度加碼長榮航持股，為明年的長榮航董監改選布局；「弟弟派」並在5月巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會推派張國明出任Permanent President，張國華則強調張國明的集會不合乎法律程序，相關主張也屬無效。

鄭深池任職不到半年就對市場拋下震撼彈，今天無預警宣布辭任長榮國際董事長職務。他發布聲明表示，他先前受長榮集團創辦人張榮發大部分遺族委託，出任長榮國際董事長，希望藉長者身分，提供一個平台，讓張家兄弟能放棄成見，追求和諧，並促進長榮集團永續發展。

鄭深池指出，5個多月以來，雖未能完全達到以上願望，但因張榮發三子張國政已呼應他人，並認同在原本只是處理創辦人遺產的遺囑執行人平台上，新增一項處理經營權的功能，且已開過2次協調會。

圖為張國明 (中央社檔案照片)

鄭深池表示，張榮發次子張國明（上圖) 自始至終就對集團經營權沒有興趣，至今也是；張榮發四子張國煒則已自創星宇集團，並多次公開表示不會再與長榮集團有任何瓜葛。

鄭深池說，至此他的階段性任務已可告一段落，自當應依照初衷，退出與長榮經營權有關的任何事務。謹此祝福張家兄弟，也祝福所有長榮人。

（上圖截取自長榮官網; 下圖取自立榮官方臉書)