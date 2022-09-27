「挺台灣前美國務卿」龐培歐高雄演講 主張美中經貿戰略脫鉤

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）26日晚間抵台，今 (27) 日在高雄發表演講，演講中他說台灣早已是個獨立國家，26日晚間抵台，他認為美國總統拜登印太經濟架構排除台灣非常不智，美國應在經貿面與中國戰略性脫鉤。

這位半年內二度訪台、也是「最挺台前美國務卿」26日晚間抵達桃園國際機場後，即直接南下高雄準備參加27日上午在高雄、自由時報主辦的第一屆「全球台商經貿論壇」。龐培歐以「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」為題發表演說，副總統賴清德及約300位台商、企業界人士出席。

美國應與中國戰略性脫勾，靠攏台灣

賴清德在活動開幕致詞時以英語表示，歡迎「好朋友」龐皮歐再次以行動支持台灣，他並感謝龐皮歐擔任國務卿時強化台美關係，包括透過推動對台軍售強化對台安全承諾，取消過時的限制，讓台美之間有正式官方往來及建立雙方合作機制等。

龐培歐演講中重申台灣在區域戰略角色的重要性，他大讚台灣是經貿典範，過去幾十年美國跟中國的交往太過天真，因為一個國家若不尊重法治、產權、貿易協定、竊取智財權、虐待工人，就絕不可能有自由貿易可言。

他說美國現在面臨「歷史性變革」，美國應在經貿面與中國戰略性脫鉤，靠攏台灣，而在他國務卿任內最驕傲的事情之一，就是讓美國更加認清這個現實。

龐培歐重申台灣是獨立國家

龐培歐說，就如同台灣過去和現在的領袖所言，台灣不需要宣布獨立，因為它早已是獨立的國家。龐皮歐說，他在國務卿任內做過最驕傲的事情之一，是讓美國的政府和人民更加認清這個政治、外交現實。

龐皮歐說，現在不會有美國人把中國和台灣搞錯為同一個國家，因為一個是自由的，一個不是。他說站在自由前線的台美兩國應共同在經濟、安全議題上合作，持續成長。

龐皮歐在2018年到2021年川普政府時期，擔任美國第70任國務卿，任內完成許多友台政策法案通過，包括在卸任前夕取消台美長期的交往限制。龐培歐3月訪台時曾獲總統蔡英文頒贈特種大綬景星勳章，此行聚焦經貿議題，行程主要在高雄。