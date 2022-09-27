俄國控日本外交官涉間諜活動 日方抗議揚言報復

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國聯邦安全局（FSB）26日表示，在東部海港城市海參崴依涉嫌間諜罪，逮捕了一名日本領事人員，並要求該官員立即離境。

綜合美聯社與路透報導，俄方宣稱，日籍外交官本木辰典是在獲取機密資訊時「當場」被逮，資訊內容涉及西方制裁對俄國遠東地區經濟的衝擊，以及俄國與一亞太國家所進行的合作。本木被列為不受歡迎人物。

莫斯科已藉外交管道向東京表達抗議，日方同樣對國人受到的對待表達強烈抗議。根據日本內閣官房長官、政府發言人松野博一，本木22日被拘捕訊問，俄方態度惡劣，將之蒙上眼罩、頭手束縛，公然違反了維也納外交關係公約（Vienna Convention on Diplomatic Relations）。

松野表示，本木並未從事任何非法活動，日本外務省事務次官森健良已召喚俄國駐日大使，表達強烈抗議，要求俄方正式道歉，並指東京會採取相應措施。

本木被關押數小時後獲釋，並無健康問題，將於28日返回日本。

兩國已因俄烏戰爭而交惡，此事件是雙邊關係惡化又一樁。日俄皆已驅逐了數名外交官，俄方也拒絕繼續與日方就爭議島嶼議題進行和談。

自日本加入西方對俄制裁後，克里姆林宮即將日本、美國、歐盟等國家列為敵對國家。日本26日甫宣布新一波制裁，禁止將可用來製造化學武器的原料輸出予俄國21個機構，包括科學實驗室。