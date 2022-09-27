富邦聽見天籟原聲音樂會 為身心障礙者創造更大的舞台

籌備近一年，9/24台北富邦銀行公益慈善基金會攜手原聲和富邦身心障礙才藝獎得主，無礙而有愛的共演，讓音樂在藝術和公益之間擦出美麗花火，劃破無聲的恐懼，也讓聽眾在樂音中聽見生命生生不息的正向力量。
台北富邦銀行總經理程耀輝表示，基金會自2004年開始舉辦「富邦身心障礙才藝獎」，每一屆都引起社會大眾的熱烈迴響。除了給予獎項的鼓勵外，更為這些身心障礙的朋友們創造許多能被社會大眾看見的機會，相信透過表演與參展，將才能呈現在觀眾面前，不僅加強了身心障礙朋友的自信，也讓身心障礙朋友們能勇敢的跨越障礙，展現自我。
本次結合歷屆「富邦身心障礙才藝獎」得主和「原聲教育協會」，推出全新曲目組合，於台中及台北兩地演出，為身心障礙朋友提供一個更大、更寬廣的演出舞台。受到新冠疫情的影響，前期排練只能用線上的方式進行，這也是一個全新的學習。7月，各個演出團體上到南投信義鄉原聲音樂學校，進行彩排和熟悉彼此，建立演出的默契，讓彼此之間因有著相同的興趣，互相學習、激勵與成長，所展現出正向的力量，相信是非常寶貴的收穫。
原聲童聲合唱團指揮馬彼得提到，這次音樂會的主題是葫蘆花的傳說，在布農傳說中，傳神描寫了從葫蘆花裡長出的「人 bunun」，祈願在這座島嶼之中，努力生存的人們，皆是一個「完整的人(全人)」，盡情在這塊美麗的大地生活、豐收。很高興能參與這場活動，與孩子們一起為身心障礙朋友們做出貢獻。台灣原聲教育協會在偏鄉部落中從事教育工作數十年，觀察到原住民孩子真正需要的，不僅是物質的豐足。讓孩子在生命長路上，建立自信，找到穩定前行的力量，這樣的理念和台北富邦銀行基金會的作法不謀而合。
明年，將舉辦第十一屆「富邦身心障礙才藝獎」，期許成為「正向力量」推手，鼓勵身心障礙朋友們發揮潛能，在表演及創作的道路上勇敢前進，也希望喚起更多社會大眾的參與及支持，共同為他們加油與喝采！