富邦聽見天籟原聲音樂會 為身心障礙者創造更大的舞台

籌備近一年，9/24台北富邦銀行公益慈善基金會攜手原聲和富邦 身心障礙才藝獎得主，無礙而有愛的共演， 讓音樂在藝術和公益之間擦出美麗花火，劃破無聲的恐懼， 也讓聽眾在樂音中聽見生命生生不息的正向力量。

台北富邦銀行總經理程耀輝表示，基金會自2004年開始舉辦「 富邦身心障礙才藝獎」，每一屆都引起社會大眾的熱烈迴響。 除了給予獎項的鼓勵外， 更為這些身心障礙的朋友們創造許多能被社會大眾看見的機會， 相信透過表演與參展，將才能呈現在觀眾面前， 不僅加強了身心障礙朋友的自信， 也讓身心障礙朋友們能勇敢的跨越障礙，展現自我。

本次結合歷屆「 富邦身心障礙才藝獎」得主和「原聲教育協會」， 推出全新曲目組合，於台中及台北兩地演出， 為身心障礙朋友提供一個更大、更寬廣的演出舞台。 受到新冠疫情的影響，前期排練只能用線上的方式進行， 這也是一個全新的學習。7月， 各個演出團體上到南投信義鄉原聲音樂學校，進行彩排和熟悉彼此， 建立演出的默契，讓彼此之間因有著相同的興趣，互相學習、 激勵與成長，所展現出正向的力量，相信是非常寶貴的收穫。

原聲童聲合唱團指揮馬彼得提到， 這次音樂會的主題是葫蘆花的傳說，在布農傳說中， 傳神描寫了從葫蘆花裡長出的「人 bunun」，祈願在這座島嶼之中，努力生存的人們，皆是一個「 完整的人(全人)」，盡情在這塊美麗的大地生活、豐收。 很高興能參與這場活動，與孩子們一起為身心障礙朋友們做出貢獻。 台灣原聲教育協會在偏鄉部落中從事教育工作數十年， 觀察到原住民孩子真正需要的，不僅是物質的豐足。 讓孩子在生命長路上，建立自信，找到穩定前行的力量， 這樣的理念和台北富邦銀行基金會的作法不謀而合。

明年，將舉辦第十一屆「富邦身心障礙才藝獎」，期許成為「 正向力量」推手，鼓勵身心障礙朋友們發揮潛能， 在表演及創作的道路上勇敢前進， 也希望喚起更多社會大眾的參與及支持，共同為他們加油與喝采！