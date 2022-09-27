Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

上週外資在台灣集中市場賣超468.23億元

外資賣超友達10.16萬張最多，另買超臺企銀6.15萬張最多。

By 台灣英文新聞
2022/09/27 12:17
上週外資在台灣集中市場賣超468.23億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/9/19~2022/9/23）外資在集中市場總買進金額為2,814.01億元，總賣出金額為3,282.24億元，賣超為468.23億元，另統計自2022年年初至9月23日止，外資總買進金額為13兆1,188.48億元，總賣出金額為14兆3,319.32億元，累計賣超為1兆2,130.84億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆5,241.98億元新台幣，占全體上市股票市值的39.85%，較9月16日的18兆1,516.98億元新台幣，減少6,275.00億元。

就個股比較部分：　

本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：臺企銀：買進105,516千股，賣出43,992千股，買超61,524千股。

第二名：緯創：買進59,299千股，賣出22,348千股，買超36,951千股。

第三名：仁寶：買進87,776千股，賣出54,288千股，買超33,488千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進97,976千股，賣出199,541千股，賣超101,565千股。

第二名：華航：買進60,941千股，賣出153,780千股，賣超92,839千股。

第三名：聯電：買進59,940千股，賣出145,588千股，賣超85,648千股。

更新時間 : 2022-09-27 12:47 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
「最挺台前美國務卿」龐培歐再度來台 將下高雄參與27日全球台商經貿論壇
「最挺台前美國務卿」龐培歐再度來台 將下高雄參與27日全球台商經貿論壇
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣奇美集團董事長廖錦祥25日因病過世 女婿林佳龍南下奔喪
台灣奇美集團董事長廖錦祥25日因病過世 女婿林佳龍南下奔喪
國境將解封•多家航空公司加開航班　台灣虎航單程未稅機票台幣88元起
國境將解封•多家航空公司加開航班　台灣虎航單程未稅機票台幣88元起
【張淑娟提告】周玉蔻亂扯蔣萬安老爸陳年緋聞　黃國昌批: 「下流」跨越文明底線•無法忍受
【張淑娟提告】周玉蔻亂扯蔣萬安老爸陳年緋聞　黃國昌批: 「下流」跨越文明底線•無法忍受