上週外資在台灣集中市場賣超468.23億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/9/19~2022/9/23）外資在集中市場總買進金額為2,814.01億元，總賣出金額為3,282.24億元，賣超為468.23億元，另統計自2022年年初至9月23日止，外資總買進金額為13兆1,188.48億元，總賣出金額為14兆3,319.32億元，累計賣超為1兆2,130.84億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為17兆5,241.98億元新台幣，占全體上市股票市值的39.85%，較9月16日的18兆1,516.98億元新台幣，減少6,275.00億元。

就個股比較部分：

本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：臺企銀：買進105,516千股，賣出43,992千股，買超61,524千股。

第二名：緯創：買進59,299千股，賣出22,348千股，買超36,951千股。

第三名：仁寶：買進87,776千股，賣出54,288千股，買超33,488千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進97,976千股，賣出199,541千股，賣超101,565千股。

第二名：華航：買進60,941千股，賣出153,780千股，賣超92,839千股。

第三名：聯電：買進59,940千股，賣出145,588千股，賣超85,648千股。