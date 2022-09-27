五度起立鼓掌！國立台灣交響樂團首度立陶宛演出 邀請百位烏克蘭在立難民獲滿堂彩

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）國立台灣交響樂團日前舉辦歐洲巡迴音樂會，25、26日在立陶宛首都與第二大城演出，現場不只有立陶宛政、學、文化界等人士，可謂貴賓雲集，駐立陶宛台灣代表處更特別贊助逾百名在立烏克蘭難民參與，並演奏烏克蘭歌謠，獲得滿堂喝采，成功達成音樂外交。

根據駐立陶宛台灣代表處，國立台灣交響樂團25日起訪問立國首都維爾紐斯(Vilnius)與第二大城考納斯(Kaunas)，在國家愛樂協會音樂廳演奏曲目包括歐洲古典經典以及台灣作曲家的名作，並精心準備立陶宛名曲，吸引立陶宛各界貴賓出席，包括農業部次長吉爾卓帝斯(Egidijus Giedraitis)、財政部次長碧可絲媞蒂(Rūta Bilkštytė)、國會外交委員會主席安芮琪娜(Laima Andrikienė)、文化委員會主席尤薩柏帝(Vytautas Juozapaitis)、法制委員會主席雪巴拉斯(Stasys Šedbaras)、立陶宛獨立宣言簽署人慶格利斯(Emanuelis Zingeris)等十餘位國會議員，另包括立陶宛民間友台團體「立陶宛－台灣論壇」會長史特彭納(Gintaras Steponavičius)、維爾紐斯大學校長畢德史卡斯(Rimvydas Petrauskas)等逾百名立陶宛貴賓。

這次的演奏曲目包括歐洲古典經典以及台灣作曲家的名作，國台交也精心準備立陶宛名曲，增進台灣與立陶宛間的文化交流。不只如此，由於駐立陶宛台灣代表處邀請逾百名在立烏克蘭難民一同欣賞音樂，國台交因此特別準備烏克蘭民謠樂曲當場演奏，獲得滿堂喝采。

藉由此次立陶宛巡迴演出，駐立陶宛台灣代表處強調台灣關心烏克蘭議題，並表示過去數月來，已代表台灣民眾，捐贈共150萬美元的捐款予立陶宛紅十字會與食物銀行，提供食物與物資協助因俄羅斯侵略而在立陶宛避難的烏克蘭民眾度過難關。

駐立代表黃鈞耀25日也在音樂會透過立陶宛的烏克蘭教會神父柯傑基輔斯基（Ruslan Kozelkivskyy）問候在立烏克蘭民眾，並感謝立陶宛國家愛樂協會執行長普魯絲維綺娜（Rūta Prusevičienė）促成音樂會。

根據中央社，普魯絲維綺娜表示，十分期待深化立陶宛與台灣的文化藝術交流，讓雙方民眾透過文化、而不僅限於政治，更加瞭解彼此。她也希望被視為「文化大使」的立陶宛國家愛樂交響樂團有機會前往台灣演出。

根據代表處，此次音樂會由國台交響樂團弦樂團與享譽國際的芝加哥交響樂團台灣小提琴家陳慕融(Robert Chen)合作演出，內容包括莫札特、舒伯特等古典經典名作及台灣作曲家陳士惠、陳樹熙、張菁珊的作品，讓立陶宛與烏克蘭民眾聽見來自台灣的聲音。

代表處說，首場音樂會中，現場歐洲的經典、立陶宛、烏克蘭與台灣名曲悠揚交替，餘音繞樑，獲得全場好評。表定演奏節目結束後，民眾起立鼓掌高達五次，經常出席古典音樂會演出之國會議員慶格利斯向黃鈞耀代表表示，他經常出席古典音樂演奏，這是他首次遇到觀眾熱情起立鼓掌高達五次，盼樂團加演曲目，顯示國台交在立陶宛的音樂會受到立陶宛與烏克蘭民眾熱情的歡迎，成功達成音樂外交。