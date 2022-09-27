Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

五度起立鼓掌！國立台灣交響樂團首度立陶宛演出 邀請百位烏克蘭在立難民獲滿堂彩

經常出席古典音樂會演出之國會議員慶格利斯向黃鈞耀代表表示，他經常出席古典音樂演奏，這是他首次遇到觀眾熱情起立鼓掌高達五次。

By 文化組, 台灣英文新聞
2022/09/27 12:09
聽眾起立鼓掌為國台交演出喝采。（圖/駐立陶宛台灣代表處）

聽眾起立鼓掌為國台交演出喝采。（圖/駐立陶宛台灣代表處）

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）國立台灣交響樂團日前舉辦歐洲巡迴音樂會，25、26日在立陶宛首都與第二大城演出，現場不只有立陶宛政、學、文化界等人士，可謂貴賓雲集，駐立陶宛台灣代表處更特別贊助逾百名在立烏克蘭難民參與，並演奏烏克蘭歌謠，獲得滿堂喝采，成功達成音樂外交。

根據駐立陶宛台灣代表處，國立台灣交響樂團25日起訪問立國首都維爾紐斯(Vilnius)與第二大城考納斯(Kaunas)，在國家愛樂協會音樂廳演奏曲目包括歐洲古典經典以及台灣作曲家的名作，並精心準備立陶宛名曲，吸引立陶宛各界貴賓出席，包括農業部次長吉爾卓帝斯(Egidijus Giedraitis)、財政部次長碧可絲媞蒂(Rūta Bilkštytė)、國會外交委員會主席安芮琪娜(Laima Andrikienė)、文化委員會主席尤薩柏帝(Vytautas Juozapaitis)、法制委員會主席雪巴拉斯(Stasys Šedbaras)、立陶宛獨立宣言簽署人慶格利斯(Emanuelis Zingeris)等十餘位國會議員，另包括立陶宛民間友台團體「立陶宛－台灣論壇」會長史特彭納(Gintaras Steponavičius)、維爾紐斯大學校長畢德史卡斯(Rimvydas Petrauskas)等逾百名立陶宛貴賓。

這次的演奏曲目包括歐洲古典經典以及台灣作曲家的名作，國台交也精心準備立陶宛名曲，增進台灣與立陶宛間的文化交流。不只如此，由於駐立陶宛台灣代表處邀請逾百名在立烏克蘭難民一同欣賞音樂，國台交因此特別準備烏克蘭民謠樂曲當場演奏，獲得滿堂喝采。

藉由此次立陶宛巡迴演出，駐立陶宛台灣代表處強調台灣關心烏克蘭議題，並表示過去數月來，已代表台灣民眾，捐贈共150萬美元的捐款予立陶宛紅十字會與食物銀行，提供食物與物資協助因俄羅斯侵略而在立陶宛避難的烏克蘭民眾度過難關。

駐立代表黃鈞耀25日也在音樂會透過立陶宛的烏克蘭教會神父柯傑基輔斯基（Ruslan Kozelkivskyy）問候在立烏克蘭民眾，並感謝立陶宛國家愛樂協會執行長普魯絲維綺娜（Rūta Prusevičienė）促成音樂會。

根據中央社，普魯絲維綺娜表示，十分期待深化立陶宛與台灣的文化藝術交流，讓雙方民眾透過文化、而不僅限於政治，更加瞭解彼此。她也希望被視為「文化大使」的立陶宛國家愛樂交響樂團有機會前往台灣演出。

根據代表處，此次音樂會由國台交響樂團弦樂團與享譽國際的芝加哥交響樂團台灣小提琴家陳慕融(Robert Chen)合作演出，內容包括莫札特、舒伯特等古典經典名作及台灣作曲家陳士惠、陳樹熙、張菁珊的作品，讓立陶宛與烏克蘭民眾聽見來自台灣的聲音。

代表處說，首場音樂會中，現場歐洲的經典、立陶宛、烏克蘭與台灣名曲悠揚交替，餘音繞樑，獲得全場好評。表定演奏節目結束後，民眾起立鼓掌高達五次，經常出席古典音樂會演出之國會議員慶格利斯向黃鈞耀代表表示，他經常出席古典音樂演奏，這是他首次遇到觀眾熱情起立鼓掌高達五次，盼樂團加演曲目，顯示國台交在立陶宛的音樂會受到立陶宛與烏克蘭民眾熱情的歡迎，成功達成音樂外交。
國立台灣交響樂團
歐洲巡迴音樂會
考納斯
維爾紐斯
立陶宛
烏克蘭
難民
台立關係
交響樂
歐洲

相關新聞

「上合峰會」後普丁發動員令 普丁前顧問：料受習近平影響
「上合峰會」後普丁發動員令 普丁前顧問：料受習近平影響
2022/09/25 12:15
俄國迫佔領區公投支持併吞、鋪陳動核武 G7矢言進一步制裁
俄國迫佔領區公投支持併吞、鋪陳動核武 G7矢言進一步制裁
2022/09/24 17:13
另類外交！國立台灣交響樂團赴維也納辦「聽見台灣」音樂會 吸引奧國政經、樂界人士
另類外交！國立台灣交響樂團赴維也納辦「聽見台灣」音樂會 吸引奧國政經、樂界人士
2022/09/23 16:24
【俄烏戰爭第212日】俄羅斯入侵重創烏克蘭經濟　損失已達31兆元
【俄烏戰爭第212日】俄羅斯入侵重創烏克蘭經濟　損失已達31兆元
2022/09/23 11:31
歐洲「對華政策跨國議會聯盟」30多位歐議員籲簽署台歐盟投資協定
歐洲「對華政策跨國議會聯盟」30多位歐議員籲簽署台歐盟投資協定
2022/09/22 21:07

更新時間 : 2022-09-27 12:46 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
「最挺台前美國務卿」龐培歐再度來台 將下高雄參與27日全球台商經貿論壇
「最挺台前美國務卿」龐培歐再度來台 將下高雄參與27日全球台商經貿論壇
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣奇美集團董事長廖錦祥25日因病過世 女婿林佳龍南下奔喪
台灣奇美集團董事長廖錦祥25日因病過世 女婿林佳龍南下奔喪
國境將解封•多家航空公司加開航班　台灣虎航單程未稅機票台幣88元起
國境將解封•多家航空公司加開航班　台灣虎航單程未稅機票台幣88元起
【張淑娟提告】周玉蔻亂扯蔣萬安老爸陳年緋聞　黃國昌批: 「下流」跨越文明底線•無法忍受
【張淑娟提告】周玉蔻亂扯蔣萬安老爸陳年緋聞　黃國昌批: 「下流」跨越文明底線•無法忍受