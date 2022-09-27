台灣集保結算所業務擴大廣招新人 幸福員工吸頂尖人才

求職看過來！因應下半年規劃國外複委託保管服務、持續擴展基金業務、精進大數據平台與強化資安韌性，集保結算所擴大引才，招募6個職類人員共16~20名，廣邀各界菁英，加入敏捷專業團隊。

根據證券商公會統計，臺灣複委託開戶數已突破350萬戶大關，累計成交2.2兆元，顯見複委託業務蓬勃發展。集保結算所將與證券交易所分工合作，規劃建置「複委託保管服務平臺」，以集保結算所名義於外國保管銀行開立帳戶，將海外投資部位納入管理，保障國人資產安全，相信再搭配證券交易所的「聯合徵信平臺」和「風控監理資訊平臺」，將充分發揮業務上分工、策略上合作及資源上共享的綜效，加速提供資本市場更完善的服務。

另配合金管會資本市場藍圖政策，集保結算所正建置「境內基金集中清算平台」，推動國內基金市場結算交割機制邁向標準化、自動化的服務模式，亦將藉由大數據分析，讓主管機關即時充分掌握市場動態，有效兼顧業務發展與風險管理，同時保護投資人權益，促進基金整體市場的發展。

身為臺灣資本市場唯一的後台，近年積極推動數位轉型，持續擴大服務範疇，強化各項系統功能。集保結算所近10年每年持續招募，今年初報名更是創下新高，超過2,500位年輕菁英爭相應徵，報名人數與網路聲量快速成長，皆與集保結算所數位轉型深獲市場肯定密切相關。轉型成功的因素，包括前瞻的企業願景、資訊系統的升級，更重要是大量外部專業人才的引進。

此外，公司深信員工的幸福感，來自工作努力的成就感、報酬與激勵，因此近年積極重塑敏捷協作的企業文化，規劃多元前瞻的金融專業培訓，並透過知識管理系統與數位學習平台，建立數位化學習型組織，打造菁英專業團隊。集保結算所也致力於打造友善職場環境，提供多項福利措施，包括生育獎勵金、托兒津貼、旅遊補助及優於勞基法退休金等，以落實以人為本、成就員工的幸福職場。

集保結算所111年度第2次人才招募，自即日起至111年10月3日（星期一）止，詳細招募資訊請參閱證基會報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/tdcc20221022

主要職缺：

1. 複委託業務規劃人員：4~5人。

2. 基金業務規劃人員：2人。

3. 系統開發人員：7人。

4. 大數據工程師：1~2人。

5. 行動裝置應用程式(APP)開發人員：1~2人。

6. 資安管理人員：1~2人。