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南韓大田現代百貨outlet大火釀7死　防災中心員工堅守崗位重傷

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/27 11:21
南韓大田現代百貨outlet大火釀7死1重傷（圖／美聯社）

南韓大田現代百貨outlet大火釀7死1重傷（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓大田市儒城區的現代百貨outlet昨（26）日上午傳出火警，造成7死1重傷。

南韓消防廳表示，火災發生於上午7點45分，起火地點位於地下一樓卸貨區附近，起火原因推測可能為當時一台正在充電的電動車，詳細原因正在調查中。

根據大田日報，一名因從事物流出入現代outlet的倖存者A某表示，火災當時，天花板上先冒出了一些煙霧，起初以為是在做打掃，過沒多久就聽見鐵管發出「砰」的聲音，所以在早上7點40分時試圖逃生，接著在20至30秒內卸貨區就充滿著黑煙，根本無法開車逃出，好不容易才得以逃出生天。

死者包含了2名30歲男性、2名50歲男性、1名60歲男性、1名70歲男性及1名目前無法確認身分的人士。1名40歲重傷男性患者正在醫院接受治療中。重傷者為現代百貨防災中心員工，火災當時他留在現場盡力減少火災造成的損失，確認消防系統是否正常運作，並協助其他員工撤離，自己卻被困在現場直到被消防隊救出，目前還在昏迷當中。

現代百貨集團董事長昨日下午亦於現場向罹難者表達歉意，並表示將配合調查，查明事故原因。

南韓警察、國立科學調查院、韓國電力安全公社及消防局亦於時間今（27）日上午10點開始進行聯合調查。
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更新時間 : 2022-09-27 14:18 GMT+08:00

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