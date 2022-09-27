教師節前夕 新北邀幼托老師觀賞京劇白蛇傳

教師節前夕， 新北市政府為慰勞托育人員及幼教人員的辛勞， 邀請大家25日下午在三重小巨蛋演藝廳， 觀賞由台北新劇團演出的京劇「白蛇傳」。侯友宜市長雖無法到場， 但特別預錄了1分鐘的短片，感謝老師就像孩子的第二個父母， 細心呵護每位寶貝，讓年輕爸媽可以安心出外打拚，共同守護新北。 新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會主任金克威表示， 台北新劇團這齣京劇《白蛇傳》，係由名劇作家田漢所創作， 傳唱華人世界近70年，由李寶春擔任藝術指導， 其中飾演白素貞的是三重子弟孔玥慈，有「清水出芙蓉， 天然去雕飾」的美譽， 在戲中與飾演青兒的余季柔和飾演許仙的李隆顯， 有非常精采的對手戲。 一位托育林老師表示，《白蛇傳》的故事雖然家喻戶曉， 但第一次欣賞透過京劇表現。看到白娘子與許仙在西湖雨中相遇， 白娘子頻送秋波，但許仙一開始有如呆頭鵝，令人好笑。 在青兒的穿針引線下，兩人甜蜜浪漫的愛情讓人稱羨。 最後法海拆散恩愛夫妻，水淹金山寺神妖大戰， 白娘子被收缽壓在雷峰塔後，小青推倒雷峰塔，夫妻團員一幕， 又讓人感動落淚。 社會局長張錦麗表示，托育人員及教保人員負責嬰幼兒的保育照顧， 工作壓力非常大，希望透過京劇的優美語言和身段， 讓老師紓解壓力，並提升生活美感與藝術涵養， 也能將這份美感教育融入孩子們的教育當中。 教育局長張明文則表示，教師節代表國人對老師的敬重， 也是尊師重道的具體呈現，藉此鼓勵老師更努力。 負責承辦的社團法人新北市幼兒教保發展協會理事長江束表示， 每位觀賞的老師都深受感動， 也希望市府以後持續舉辦類似的戲劇藝術文化饗宴。