Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

教師節前夕 新北邀幼托老師觀賞京劇白蛇傳

By 台灣英文新聞
2022/09/27 11:10
教師節前夕 新北邀幼托老師觀賞京劇白蛇傳 

教師節前夕，新北市政府為慰勞托育人員及幼教人員的辛勞，邀請大家25日下午在三重小巨蛋演藝廳，觀賞由台北新劇團演出的京劇「白蛇傳」。侯友宜市長雖無法到場，但特別預錄了1分鐘的短片，感謝老師就像孩子的第二個父母，細心呵護每位寶貝，讓年輕爸媽可以安心出外打拚，共同守護新北。

新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會主任金克威表示，台北新劇團這齣京劇《白蛇傳》，係由名劇作家田漢所創作，傳唱華人世界近70年，由李寶春擔任藝術指導，其中飾演白素貞的是三重子弟孔玥慈，有「清水出芙蓉，天然去雕飾」的美譽，在戲中與飾演青兒的余季柔和飾演許仙的李隆顯，有非常精采的對手戲。

一位托育林老師表示，《白蛇傳》的故事雖然家喻戶曉，但第一次欣賞透過京劇表現。看到白娘子與許仙在西湖雨中相遇，白娘子頻送秋波，但許仙一開始有如呆頭鵝，令人好笑。在青兒的穿針引線下，兩人甜蜜浪漫的愛情讓人稱羨。最後法海拆散恩愛夫妻，水淹金山寺神妖大戰，白娘子被收缽壓在雷峰塔後，小青推倒雷峰塔，夫妻團員一幕，又讓人感動落淚。

社會局長張錦麗表示，托育人員及教保人員負責嬰幼兒的保育照顧，工作壓力非常大，希望透過京劇的優美語言和身段，讓老師紓解壓力，並提升生活美感與藝術涵養，也能將這份美感教育融入孩子們的教育當中。

教育局長張明文則表示，教師節代表國人對老師的敬重，也是尊師重道的具體呈現，藉此鼓勵老師更努力。負責承辦的社團法人新北市幼兒教保發展協會理事長江束表示，每位觀賞的老師都深受感動，也希望市府以後持續舉辦類似的戲劇藝術文化饗宴。

更新時間 : 2022-09-27 11:15 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
「最挺台前美國務卿」龐培歐再度來台 將下高雄參與27日全球台商經貿論壇
「最挺台前美國務卿」龐培歐再度來台 將下高雄參與27日全球台商經貿論壇
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣奇美集團董事長廖錦祥25日因病過世 女婿林佳龍南下奔喪
台灣奇美集團董事長廖錦祥25日因病過世 女婿林佳龍南下奔喪
國境將解封•多家航空公司加開航班　台灣虎航單程未稅機票台幣88元起
國境將解封•多家航空公司加開航班　台灣虎航單程未稅機票台幣88元起
【張淑娟提告】周玉蔻亂扯蔣萬安老爸陳年緋聞　黃國昌批: 「下流」跨越文明底線•無法忍受
【張淑娟提告】周玉蔻亂扯蔣萬安老爸陳年緋聞　黃國昌批: 「下流」跨越文明底線•無法忍受