台灣公督盟公布：立法院第十屆第五會期立委評鑑結果　民進黨籍陳瑩獲得特殊貢獻獎

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）公民監督國會聯盟今(27)日公布立法院第十屆第五會期立委評鑑結果，民進黨共有19位立委、民眾黨共有4位立委、時代力量黨有1位立委，共計24位評選為優秀立委，待觀察立委部分共有2位，分別是1位民進黨及1位無黨籍，陳瑩委員獲得本屆會期特殊貢獻獎。

公督盟今日舉辦記者會時表示，該評鑑共有24大項，細分為51項指標。該評鑑作業分為初、複審兩階段，初審階段由五個評鑑小組：「基本表現及公民評鑑小組」、「言行及官司評鑑小組」、「法案評鑑小組」、「預算案評鑑小組」、「正副院長及黨團幹部評鑑小組」組成。並於9月25日舉辦複審大會，以初審結果為基礎，議決本會期優秀立委、優秀立委(黨團幹部)及待觀察立委。

公督盟指出，評鑑主要使用立法院公開資料，針對委員出缺席、質詢、法律案或預算案審查、提出法律及預算合理刪減與凍結提案之表現，進行統計。再加上質化資料公民評鑑立委質詢影片、立法委員資訊揭露狀況、特殊事蹟和是否提出符合陽光公益(義)/侵害人權或違反重大公益之法案及預算、不當言行等加減分指標，進行質量兼具的立委評鑑。

公督盟表示，針對國民黨團持續對公督盟立委評鑑抵制一事，深表遺憾，他們認為民主政治就是責任政治，公僕接受監督天經地義，不應扣帽公民團體為側翼。

公督盟強調，即使國民黨團持續抵制繳交利害衝突資訊，實際上立委出席率、質詢率、有沒有提法案、法案和預算審查參與情形等相關指標，都是公開資訊，公督盟仍可從網路上擷取資料並進行嚴格評鑑；這次優秀立委名單當中沒有任何國民黨委員上榜。

△照片由公督盟提供

公督盟再指出，本會期共有二位立委落入待觀察名單，分別是民進黨籍的余天委員及無黨籍的高金素梅委員。高金素梅委員已是本屆第四次（第十屆第一、二、四、五會期）落入待觀察立委名單；余天委員是繼第一、第四會期後本屆第三次落入待觀察名單。綜觀二位委員的委員會表現，可以發現余天委員本會期在委員會竟無任何的口頭質詢，而高金素梅委員則是在法案/預算審查參與率僅有3成左右的參與率。而兩位委員在法律提案數的表現皆不竟理想。

公督盟表示，民進黨團本會期決意通過會計法修正，引發國民黨於4月21日在財政委員會以及5月30日在院會爆發激烈的肢體衝突。從轉播畫面看到破壞議場設備、丟擲水杯，踢椅子、互相推擠等激烈動作。甚至在疫情期間，未依中央疫情指揮中心的規定，在未能保持社交距離的情況下，脫下口罩且激烈衝突，成為全國人民最壞的示範。

公督盟呼籲，國會是神聖的民主殿堂，各政黨代表不同的價值與立場應予以尊重。期待朝野立委以更文明的方式進行辯論，而非每遇無法達成共識的議案，皆以肢體衝突作為最後處理手段。台灣自詡為亞洲民主的燈塔，在全球關注並肯定台灣民主韌性的時刻，期待立法院的議事攻防應有相對應的品質提升，而非成為民主國家的不良示範。

公督盟重申，朝野黨團應以文明的方式來處理爭議的議案，如果仍出現肢體衝突導致破壞公物，應負賠償責任，由肇事立法委員自掏腰包買單。

公督盟再呼籲應將賠償制度法制化，明訂損害賠償機制，而不是由納稅人為此種行為買單。故綜合個人表現及黨團表現，本會期經評鑑小組決議優秀立委（黨團幹部）從缺。

對於立法院第十屆第五會期榮獲特殊貢獻獎的部分，公督盟表示，民進黨立委陳瑩自2021年起便不斷關注清冠1號納入新冠肺炎治療相關議題。今年疫情爆發後，委員更是舉行多場與行政單位、中醫師公會、藥廠等協調會議，促成清冠1號納入新冠肺炎治療、納入公費治療等，為染疫民眾提供更多元的治療方式；公督盟不吝頒發該會期之特殊貢獻獎。

最後，公督盟公開立法院第十屆第五會期「3好3壞」表現，其中的「3好」為第一、「落實主權在民，擴大青年政治參與」：修正通過《中華民國憲法增修條文》，將我國國民之選舉權門檻降為十八歲，擴大青年政治參與。第二、「促進公職人員清廉施政」：修正通過《公職人員財產申報法》，將直轄市、縣（市）議員納入財產申報資料主動公開對象，以利社會監督。第三、「國會外交一大突破」：今年6月8日到13日各黨團派舉委員赴丹麥參加「哥本哈根民主高峰會」，為我國國會首次受邀組團參加，乃國會外交一大突破。

在「3壞」部分，第一為「會計法修法引朝野黨團衝突」，公督盟指出，該會期民進黨團決意通過會計法修正，引發國民黨於4月21日在財政委員會以及5月30日在院會爆發激烈的肢體衝突。除破壞議場設備，也未保持社交距離，成為全國人民最壞的示範。

第二為「國營事業預算審查持續延宕」：今年度的國營事業預算審查仍在延宕中，逾期至少10個月，對預算監督制度與國家施政的雙重打擊。第三為「國民黨持續抵制公督盟評鑑」：國民黨團持續二個會期抵制公督盟評鑑，連同民進黨與無黨籍委員，共有50位未繳交利害資訊，民眾無從得知委員的兼職、遊說、助理費使用資訊，這樣的立法院既不透明也不陽光。

△照片由公督盟提供