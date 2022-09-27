【9/27安倍國葬流程曝光】數百位民眾排人龍獻花表哀思　自衛隊將鳴砲19響敬弔

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（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）安倍國葬儀式將於今（27）日下午舉行，今日一早已有數百位民眾排隊獻花表哀思，而國葬儀式將於下午開始，載著安倍骨灰的車子從家中出發時，預計有約20名自衛隊儀隊隊員進行儀仗表達弔意，抵武道館時，自衛隊員也將鳴砲19響敬弔。

前首相安倍晉三國葬將於今日下午在東京日本武道館舉行，警視廳已部署維安人力。（圖／美聯社）

日本政府將於今（27）日下午在東京日本武道館舉行前首相安倍晉三國葬，各國弔唁團於昨（26）日陸續抵日，估計約有4300人，其中海外約700人，包括來自台灣、美國等218國及地區、國際機構代表，其中至少有48名現任或前任政府官員，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和印度總理莫迪（Narendra Modi）等人。

原本G7國領袖中唯一會參加的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則因國內東部遭到大型颶風「菲奧娜」侵襲，必須坐鎮加拿大、指揮救災而取消赴日行程。

台灣方面則由台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平、與駐日代表謝長廷將代表參加，前總統李登輝之女、李登輝基金會董事長李安妮則是應安倍家族之邀出席。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）搭乘專機於26日抵達東京。（圖／美聯社）

中央社報導，國葬儀式將於下午2時（台灣時間下午1時）起舉行，載著安倍骨灰的車子從安倍位於東京富之谷住家出發時，將約有20名自衛隊儀隊隊員在安倍家門前進行儀仗表達弔意。防衛省考慮安排載著安倍骨灰的車子從防衛省正門前方通過。

防衛省參考過去在武道館舉行前首相內閣暨自民黨合同葬禮的案例，除了派自衛隊儀隊進行儀仗外，當載著安倍骨灰的車子抵達國葬儀式會場武道館之際，將擊出「弔砲」19聲響敬弔。武道館周邊的沿街將有自衛隊員等距列隊致意，自衛隊的音樂隊也將演奏。

國葬儀式大致流程是，由治喪副委員長、內閣官房長官松野博一進行儀式開始的致詞後，奏國歌、默哀、播放安倍生前影片。然後由治喪委員長也就是首相岸田文雄、眾議院議長細田博之、參議院議長尾辻秀久、最高法院院長戶倉三郎、友人代表、前首相菅義偉發表追悼詞。

之後，日皇伉儷及上皇伉儷派使者行禮、秋篠宮伉儷、次女佳子等皇族供花，治喪委員長、喪主、遺族、眾議院議長、參議院議長、最高法院院長、友人代表、海外重要人士等獻花。最後恭送骨灰離場。

日本部屬數萬名警力加強維安。（圖／美聯社）

路透社、美聯社報導，安倍7月8日在奈良街頭為候選人站台助選時遇刺身亡，警方遭外界抨擊維安不力，加上這場國葬備受爭議，遭到過半數的日本國民反對，日前還有一名男子用引火自焚的激烈手段抗議國葬，這次日本警視廳部屬數萬名警力加強維安，封鎖、管制附近道路和關閉學校。

據了解，警視廳將比照2019年日本德仁天皇即位的「即位禮正殿之儀」及2021年東京奧運開幕式，在國葬當天成立「最高警備本部」，以最高維安等級來因應。在武道館外也會徹底確認出席人士身分，並在入口處設置金屬探測機，防止有心人士持槍械等進行襲擊。

儘管爭議不斷，但今日一早仍有數百位民眾在武道館外的街道上排起了長長人龍，等待在指定的地點獻花。日本政府在武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，民眾從今天上午10時至下午4時為止可前往獻花。

數百位民眾在武道館外指定的地點獻花，表達對安倍的不捨與哀思。（圖／美聯社）