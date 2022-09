【分析】習近平隱身近十天•外媒關注其在中國「被軟禁」傳言～沒人證實沒人否認

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 9月25日,中國宣佈中共二十大代表選舉工作已「順利完成」,並公佈了2296名出席二十大的代表名單。中共總書記習近平預計將在二十大後連任。但連日來,有關習近平被軟禁的傳言在推特上登上熱搜,引起西方媒體關注。

(中國微博9/27上午搜尋不到習近平相關新聞)

圖/NewsX推特

德國之聲報導, 習近平9月16日午夜結束對烏茲別克的訪問回到北京後,迄今一直沒有公開露面,引發多方猜測和解讀。

奧地利《標準報》9月25日刊文寫道,「中國共產黨經常被描述為一個黑箱」,「需要知道這一點,才能理解自上週五以來網上流傳的謠言:據說習近平主席被剝奪了權力,被軟禁在北京中南海。」

文章說,這個謠言是由一個擁有1000多萬粉絲的印度前部長傳播的,在推特上,#whereisxi和#chinacoup的標籤大量流傳,但同時也有很多針對這個謠言的嘲笑和諷刺。

Is China’s President Xi Jinping currently under house arrest in Zhongnanhai? An ex-Indian minister with ten million followers on Twitter said.The rumor spread like wildfire on social media. The hashtags #whereisxi and #chinacoup temporarily dominated the trends around the globe. pic.twitter.com/8ngKqiC1mk