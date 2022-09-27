【分析】習近平隱身近十天•外媒關注其在中國「被軟禁」傳言～沒人證實沒人否認

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 9月25日，中國宣佈中共二十大代表選舉工作已「順利完成」，並公佈了2296名出席二十大的代表名單。中共總書記習近平預計將在二十大後連任。但連日來，有關習近平被軟禁的傳言在推特上登上熱搜，引起西方媒體關注。

(中國微博9/27上午搜尋不到習近平相關新聞)

圖/NewsX推特

德國之聲報導, 習近平9月16日午夜結束對烏茲別克的訪問回到北京後，迄今一直沒有公開露面，引發多方猜測和解讀。

奧地利《標準報》9月25日刊文寫道，「中國共產黨經常被描述為一個黑箱」，「需要知道這一點，才能理解自上週五以來網上流傳的謠言：據說習近平主席被剝奪了權力，被軟禁在北京中南海。」

文章說，這個謠言是由一個擁有1000多萬粉絲的印度前部長傳播的，在推特上，#whereisxi和#chinacoup的標籤大量流傳，但同時也有很多針對這個謠言的嘲笑和諷刺。

Is China’s President Xi Jinping currently under house arrest in Zhongnanhai? An ex-Indian minister with ten million followers on Twitter said.The rumor spread like wildfire on social media. The hashtags #whereisxi and #chinacoup temporarily dominated the trends around the globe. pic.twitter.com/8ngKqiC1mk — Partisan Review (@PartisanReview) September 26, 2022

文章最後指出，「目前沒有可靠的訊息支持這一理論，也沒有任何形式的消息對此予以否認」，「這些消息證明了兩件事：一方面是社群網站上謠言的力量和持久性，另一方面是中國共產黨不透明的結構。」

大紀元引述多位專家表示，傳言未必是真的，但反映中共內部權力鬥爭非常激烈，即便習能連任，也面臨危險。

大紀元指出, 9月25日，中國宣布中共二十大代表選舉工作已「順利完成」，公布的2296名出席二十大代表名單，也包括習近平。

但習近平9月16日結束出訪中亞返國已接近10天，直至9月26日仍然隱身，並缺席了21日舉行的中共國防和軍隊改革研討會，只是向會議發出「指示」。

這期間，推特上甚至中國微信傳出許多對習不利的消息。在推特上被熱傳的一則消息是：

#WhereIsXi | Xi Jinping has held all the strings in China. If Xi is to be ousted, what could be the ramifications? NewsX's Devika Chopra discusses.

(@ilah108)

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Watch at: https://t.co/5pOJAaJgmV pic.twitter.com/QEhqXXzuIz — NewsX (@NewsX) September 25, 2022

一位不便具名的中國網路作家吳明（化名）9月23日曾對大紀元證實，中國瘋傳有關習近平被軟禁的消息，最重要的軍委改革會議也不讓習近平參加。

在過去幾天，中國大幅取消航班，還有無法確證的網傳視頻說，有一支長達80公里的軍方車隊進入首都，這些現象助推了有關習「被軟禁」的傳言。

24日，美國媒體Newsmax關注了「習近平被軟禁」的傳言，中國問題專家章家敦在受訪時稱：

有「煙」的地方就可能有某種「火」。

章家敦認為，有關習近平被軟禁的傳言是不真實的，但意義重大。「所以有些事情是非常不對勁的。」他認為，謠言本身就是一場潛在的運動，如果不是為了阻止習近平繼續擔任第三個任期的領導人，也是為了給習近平打一記眾所周知的「重拳」。

二十大人事未定

謠言滿天說明問題嚴峻

旅美學者、作家吳祚來9月26日在回應大紀元詢問時表示，二十大人事真正的決定權是中共元老和政治局各常委，他們在內部進行博弈、妥協、鬥爭，從北戴河會議到現在，一直都還沒有完全搞定。所以現在最重要的人物沒有出現。但謠言滿天飛，說明問題非常嚴峻。

他舉例說，

「你看習近平和栗戰書跟俄羅斯的表態，說策應俄羅斯對烏克蘭侵略，這是中央決定的還是習近平和栗戰書決定的？這些都是重大的問題，關係到中共高層的鬥爭，不全是空穴來風，很多問題確實是比較嚴重。」

吳祚來說，栗戰書和習近平從俄羅斯回來之後，外交部長王毅近日就在美國和烏克蘭外長會面，說中方尊重烏克蘭的主權和領土完整，並反對使用武力作為解決分歧的方式。

他說，中共對於內鬥的消息控制得非常嚴密。在真相沒有出來之前，很難簡單地去判斷哪些是有人在故意造謠，哪些是捕風捉影，哪些是「上面冒煙，下面已經起火」。

范世平：傳言是上層放風

習未露面或涉保密需要

大紀元引述國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平9月26日說，二十大前的這些傳言當然是和權力鬥爭有關，最近當局重判傅政華等人，對政法系統的整肅動作，說明權力鬥爭激烈。

范世平不認為那些傳言代表中國民意，

「主要還是權力分配不均。不同的派系在用不同的方法放（風）給國外媒體。中國一般的民意很難出來的，沒有空間散播出去。我覺得是上層的放風。」

在今年中共北戴河會議前，5月中，有關習近平患有「腦動脈瘤」以及因高壓的清零防疫政策引致政變危險的傳言，也經總部位於印度的亞洲國際新聞（ANI）報導，再在海外中文社交媒體上瘋傳，包括英國《太陽報》和《每日郵報》均跟進報導。

他說, 從中共官媒新華社的報導可以發現，

9月22日，習近平向「中國農民豐收節」發慰問詞；

23日，習給中國新聞社建社70周年發賀信。

9月26日的報導說，習近平近日為即將出版發行的《復興文庫》作序。

范世平認為習近平還沒露面，可能是出於保密的需要，離二十大還有不足一個月，當局應該在做最後全力的安排。

他認為習近平的連任還不至於受阻，但是在二十大之前這種爭議會越來越尖銳。問題主要是因為他要連續第三任的合法性引起的，否則不會有這麼大的反彈。

中共人人自危

習近平睡不著覺

原首都師範大學副教授李元華26日對大紀元說，國內外有關中共政局的傳言四起，反映的實質問題就是中共人人自危，包括習近平自己。

李元華認為，這些傳言可能就是政敵故意放風，但理論上說習近平被軟禁也有可能。比如習對身邊的中央警衛局不斷折騰，將原來的老人流放出去，從部隊抽人進入警衛局，但還是不放心，後來又把那些人弄走了。

「你在軍隊裡能找著一個乾淨人嗎？他是貪腐上來的，習的政治對手也可以用錢去賄賂，這些人也不是真的多麼有氣節說要保護國家領導人，所以他沒有可用之人。」

李元華認為，習現在謀求第三任期，但即便連任，對他的各類威脅也停不了，那些被他損害了的既得利益者總是想讓他下台，這些人一直在找機會。