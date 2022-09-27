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歷經15年修復！日治時期總督府山林課宿舍群　榮獲台北市文化資產保存維護譽揚獎

林務局表示，該局將持續落實文化資產建築本體的保存與維護，未來也將持續在此舉辦各種主題特展與活動、推廣國產材之常設展覽

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/27 09:46
照片由林務局提供

照片由林務局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）總督府山林課宿舍群於2006年登錄為文化資產後，林務局歷經15年的努力，始完成修復，保存了台北市中心難得的日式宿舍群建築風貌，昨(9/26)日在陽明山草山小榮獲「第二屆臺北市文化資產保存維護譽揚獎」保存修復類獎項之肯定。

林務局表示，總督府山林課宿舍群位於台北市大安區金山南路203巷，為日治時期1930年由臺灣總督府山林課「營林共濟組合」所建造的員工宿舍，在第二次世界大戰之後，由臺灣省農林處林務局接管分配給員工居住。宿舍群參考台灣總督府官舍建築標準中所規定的判任官乙種宿舍，為二戶單棟雙併木造住宅，一戶面積約為二十坪；位於金山南路203巷(東西向)兩側，即坐向為北朝南和南朝北的兩種佈局都存在此宿舍群。

林務局說明，宿舍群初始公告為文化資產，主要係源自於金山南路203巷22號前的一棵臺灣特有稀有植物「臺灣油杉」，在地錦安里居民為保護珍貴樹種，進而發掘保育的文化與生態價值，促成保存老房子運動，宿舍群因約有80%的木料尚保存良好，加上宿舍的型制與空間秩序分明，嗣後歷經文史學者的積極參與推動及促成，經台北市政府將金山南路二段203巷15、17、22、24號公告指定為直轄市定古蹟，並將鄰近的4棟19、21、23、28、30、34、36號登錄為歷史建築，使全區獲得較為完整的保留。

林務局在2006年宿舍群被指定登錄後，即於2007年開始著手進行22、24號古蹟實質修復工作，但因宿舍均仍有林務局早期員工、遺眷居住，因此花費許多時間處理溝通協調及搬遷事宜，終於在2017年完成首棟修復工作，期間接續從2013年著手規劃設計修復28、30號歷史建築，並於2019年完成修復工作。另由於15、17、19、21、23、34、36號所需修復經費龐大，幾經努力爭取，終於2017年開始著手規劃設計，2018年底正式發包施工，並於2021年11月底完成修復。

林務局主任秘書邱立文表示，該局將持續落實文化資產建築本體的保存與維護，未來也將持續在此舉辦各種主題特展與活動、推廣國產材之常設展覽，並將結合民間團體的創意，引進創新思考營運，共同經營並維護宿舍群的空間品質。

歷經15年修復！日治時期總督府山林課宿舍群　榮獲台北市文化資產保存維護譽揚獎

照片由林務局提供

歷經15年修復！日治時期總督府山林課宿舍群　榮獲台北市文化資產保存維護譽揚獎

照片由林務局提供
林務局
文化資產
歷史建築
國產材
總督府山林課宿舍群

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