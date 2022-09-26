迪士尼米奇及好朋友現身台南 台南安平雅樂軒酒店 唐老鴨主題限定

米奇與好朋友Chill遊台南9月初於台南安平盛大開展，吸引大批粉絲遊客前往觀賞打卡及在專賣店搶購迪士尼商品。台南安平雅樂軒酒店因鄰近遊憩碼頭，車程只需三分鐘，也特別於即日起至10月31日推出米奇好朋友 –「唐老鴨」主題相關的套餐及住房專案一同共襄盛舉。「鴨香堡」套餐每份 588元起即可享用游來游去真快活鴨香堡及夏日氣泡飲乙組。另有「鴨香堡」一泊二食住房專案，可入住台南安平雅樂軒任一房型，官網優惠房價最低每晚免三千，每人再加價657元就可享有自助早餐及鴨香堡雙人套餐，還有機會獲得迪士尼相關商品及房型免費升等券！訂房請洽06-3905000或www.alofttainananping.com。讓您精采樂享沈浸在充滿迪士尼的歡樂假期。

台南安平雅樂軒酒店設計時尚新穎並融入在地特色元素，打造活力愉快的放鬆度假氛圍加上適逢國旅大爆發，故開幕以來深受國旅客的青睞，不只住宿銷售成績表現亮眼，酒店的空中酒吧 – 晴空酒吧更是自7月底開幕以來，詢問電話爆量數度導致系統當機。為了歡迎迪士尼慶典來到台南安平，台南安平雅樂軒酒店也特別選擇米奇好朋友 –「唐老鴨」來設計主題餐飲及住房專案一起與大家同樂。活動一推出詢問度熱烈，繽紛可愛的色系受到小朋友的喜愛，更是指定點餐首選。

位於一樓裝潢採用紅磚、霧黑鐵件及船麻繩，打造出復古時髦輕工業風的全日餐廳 – 充能站（DEPOT by Aloft）即日起至10月31日止推出「鴨香堡」套餐，每套588元(另加一成服務費)即可享用游來游去真快活鴨肉漢堡及夏日氣泡飲一套，感受迪士尼的夏日童趣活力。吳泓昇西餐主廚特別設計游來游去真快活鴨香堡，選用宜蘭櫻桃鴨腿，使用多種香料醃製10小時，接著採用浸泡過香料的鴨油低溫90度油封3小時，高溫烘烤香氣口感一次到位，再搭配帶鹹香風味的墨魚漢堡，最後淋上台南西港名產黑芝麻醬，人工手撕的櫻桃鴨腿肉酥脆清爽不油膩，入口咀嚼香氣濃郁久久不散。飲品為迪士尼色彩夏日氣泡飲，以唐老鴨經典藍黃配色為設計發想，加入椰子糖漿、柳橙汁及鳳梨汁，並搭配夏日沁涼的香草冰淇淋，帶有濃濃熱帶風情清爽口感，搭配漢堡一起享用，令人欲罷不能的清爽解膩好滋味。

此外，同步推出「鴨香堡」一泊二食住房專案，入住台南安平雅樂軒的任一房型，官網當日優惠房價最低每晚2,940元起，每人只要額外加價657元 (以上價格需另計10%服務費及5%稅金)，即可以享專案內容包含品嚐台南飯店標配的道地現沖牛肉湯、小卷米粉及海鮮飯湯等具台南地特色自助早餐，還有可任選午餐或者晚餐享用鴨香堡雙人套餐。此外，房客還可免費體驗24小時健身房、迎賓飲品及免費停車等禮遇。加碼還可試試手氣享抽獎好禮，就有機會獲得房型免費升等券、迪士尼好朋友—唐老鴨隨行電風扇、絨毛玩偶或童趣拼圖等多項好禮。

身為台南第一家萬豪集團酒店，也是萬豪會員在台南的入住首選。入住此專案還可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，並免費使用健身房 – 充電：站 Re:charge℠ Gym，全天候24小時開放的健身中心，配備有氧器材和自由重量訓練器械，讓你旅行途中舒展身心，充實健康旅程。而全台雅樂軒唯一的兒童設施 –兒童俱樂部，沉浸在各式童趣玩具及童書的想像力星球，是孩童最佳的遊戲樂園。入住前24小時可免費取消訂房，如超過取消期限須支付第一晚房費。此專案不保證用餐座位，須於訂房時預訂。