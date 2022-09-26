2022台北市牛肉麵國際大賞 台北凱達奪紅燒組銅牌

備受饕客矚目的「2022臺北市牛肉麵國際大賞」比賽結果出爐，台北凱達大飯店「98酒吧」所推出的牛肉麵於全台共101家牛肉麵店家中脫穎而出，備受評審肯定，其中「特選紅燒牛肉麵」獲得紅燒組銅牌、「爽口番茄牛肉麵」則是拿下調理包最牛嚴選殊榮！即日起至10月2日，每份售價330+10%元，加碼推出調理包買10送2、內用享第二碗半價活動，每日限量50碗，生肖屬牛者出示證件再贈送小菜１份。

台北凱達大飯店「98酒吧」此次獲得紅燒組銅牌的「凱達特選紅燒牛肉麵」，嚴選比例均勻口感豐富的優質牛腱肉，以新鮮牛大骨搭配多種蔬菜、天然香料、藥材慢火燉煮，使湯頭入口回甘、溫潤香醇，麵條則是用傳統手打寬麵，口感Ｑ彈有勁令人回味無窮。

另外，獲得調理包組最牛嚴選的「爽口番茄牛肉麵」，獨到湯頭選用牛大骨並以新鮮牛番茄及土番茄，加入紅麴、洋蔥、蔥蒜以及特製香料燉煮4、5個小時入味，主廚精心選用美國Choice特選牛肉及牛腱，肉質軟嫩且入口即化，特別加入炙燒牛胸腹肉，炙燒後逼出油脂、香氣十足的牛胸腹肉，呈現出經典的原始美味。每份售價為330+10%元含特製小菜。此外，為歡慶獲獎台北凱達推出加碼優惠，即日起至10月2日推出牛肉麵全品項第二件五折(每日限量50組)、調理包組推出兩入599元嚐鮮價、另推出買10送2優惠，等同於83折的優惠，送禮自用皆宜。

位於台北凱達大飯店五樓的「98酒吧」，擁有大片且明亮的落地窗，極具時尚都會的氛圍，除了牛肉麵食外，亦提供輕食及各式調酒、飲品，適合三五好友結伴同行，大啖美食度過美好時光，詳情請洽02-2383-6788。