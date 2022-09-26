安倍國葬27日舉行 台灣代表抵東京 日相岸田展開「弔問外交」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本將於27日舉行前首相安倍晉三國葬，各國弔唁團陸續抵達，我方代表也於今（26）日抵達東京，而在這爭議葬禮中，日相岸田文雄將展開「弔問外交」，於本周會晤40名重量級賓客。

根據中央社，安倍國葬將於日本時間27日14時，台灣時間13時在東京都的日本武道館進行。台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平、與駐日代表謝長廷將代表我方參加，而前總統李登輝之女、李登輝基金會董事長李安妮則是應安倍家族之邀出席。

美聯社報導，日本國內對安倍是否有資格受以國葬之禮，不乏爭論，現任首相岸田文雄力排眾議，並稱這是與各國政要面對面會談的好機會，值此東亞局勢緊張、日本面臨區域經濟與安全挑戰之際，這等機會難能可貴。

將參與國葬的人士包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）、菲律賓副總統薩拉杜特蒂（Sara Duterte）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、南韓總理韓惪洙（Han Duck-soo）、中國科技部部長萬鋼等人。其他G7國領袖，以及上週赴倫敦參加英國女王伊莉莎白二世葬禮的政要，並不會出席。

政治觀察家認為，岸田堅持舉辦這場備受爭議的葬禮，是為了安撫日本執政自民黨黨內以安倍為首的派系，以穩住政權。

由於安倍7月在街頭演說中遇刺身亡，引發了維安漏洞的批評，本次日方不敢大意，從日本武道館到迎賓館赤坂離宮，安全措施做得滴水不露，警方加強盤查，連人孔蓋都一一檢查，就怕再有萬一。



台灣日本關係協會會長蘇嘉全（中）、前立法院長王金平（右）、駐日代表謝長廷受蔡英文總統指派出席。（圖／中央社）



前總統李登輝之女、李登輝基金會董事長李安妮（中）受安倍家之邀將出席。（圖／中央社）



日本警方加強維安（圖／美聯社）



日本武道館（圖／美聯社）