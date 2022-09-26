香港《少年中國說》影片賀中國國慶 戴口罩吹笛遭訕笑 歌詞遺漏「獨立」引聯想

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中共即將迎來「十一國慶」，香港教育局日前發表了一支影片《少年中國說》以資慶祝，以學生為主角，要展現自強不息的民族精神。姑且不論究竟有無達到振奮人心的目的，影片引發的揶揄嘲弄，恐怕是當局始料未及。

這支《少年中國說》，歌詞改編自清末改革大將梁啟超的一篇同名散文，動員了香港41間中小學逾400名學子，以音樂、朗誦、武術、舞蹈、書法等才藝，欲體現少年乃國之棟樑、「少年強則國強」的朝氣與活力。

然而，為了防疫的政治正確，所有在影片中的學生，都戴上口罩，甚至連吹奏笛子的學生，都戴上了「特製口罩」，橫笛穿口罩而過，不免流於矯情做作。

根據自由亞洲電台，影片在各大社群媒體引來一片訕笑，有人稱之為「形式主義的極致」，有人白眼「為什麼要製造這麼多國際笑話」。大眾反應過於失控，連教育局都不得不出來維持秩序。

教育局23日煞有其事地發表了一篇譴責網路霸凌聲明，指責有心人士「無視同學在疫情下為保障自身及工作人員健康而佩戴專業演奏用口罩是負責任的行為」，嘲笑、醜化、滋擾同學，「令人齒冷，局方予以強烈譴責」。

除了口罩爭議，對比今日香港的處境，歌詞「少年智則國智，少年富則國富，少年強則國強，少年自由則國自由。」也讓許多青年學子感到憤慨。

報導引述現居美東的香港留學生Vicente說法，三年前，香港多少少年犧牲了前途與生命，欲爭取真正的自由，如今當局卻用這種歌詞來「歌頌祖國、歌頌中國共產黨、歌頌我們的壓迫者」，聽起來格外諷刺。

有意思的是，當初梁啟超的原文，有一句是「少年獨立則國獨立」，歌詞卻刻意遺漏了。顯然再怎麼「縱有千古，橫有八荒，前途似海，來日方長」，香港少年不能、也不該，有任何獨立的妄想。