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新光三越暌違7年再展店！台北東區「鑽石塔」年底開幕 進駐品牌一半以上全台獨家

這次新光三越新進駐的鑽石塔賣場佔地約4,400坪，將是全台新光三越最小型店鋪。開幕時間期望趕在年底耶誕節前夕，而這是新光三越百貨系列睽違七年再度展店，也是東區商圈15年來唯一釋出的高端購物商業空間。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/09/26 18:39
新光三越集團旗下全新的經營品牌「鑽石塔Diamond Towers」，預計年底開幕。（圖/截圖自Google Maps）

新光三越集團旗下全新的經營品牌「鑽石塔Diamond Towers」，預計年底開幕。（圖/截圖自Google Maps）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台北東區逛起來！台北新建案雙子星「鑽石塔」（Diamond Towers）將引入新光三越百貨公司，預計12月開幕，共有逾百家品牌進駐，其中有超過50%是全台獨家，可望讓近年買氣偏差的東區重振風光，商圈再度活絡。

新光三越總座吳昕陽5日表示「百貨最辛苦的時機已經過去」，以蓄勢待發的氣勢面對新光三越於東區雙子星鑽石塔的開幕。近期百貨公司因低基期因素，加上與疫情共存逐漸被民眾接受，商場來客數增加，八月營收成長30.2%，再加上週年慶效應，可見今年年底銷售榮景。

台北東區百貨林立，除了SOGO忠孝館、復興館和敦化館外，這次新光三越新進駐的鑽石塔賣場佔地約4,400坪，將是全台新光三越最小型店鋪。開幕時間期望趕在年底耶誕節前夕，而這是新光三越百貨系列睽違七年再度展店，也是東區商圈15年來唯一釋出的高端購物商業空間。

根據新光三越，鑽石塔1到4樓為挑高6到7米精品商場，會進駐一線精品Dior、Burberry等，以及化妝品、設計師服飾、潮流商品、餐廳與超市，零售部分佔75%、餐飲則佔25%，將會有一半的比例都是「全台獨家」，包括獨家品牌跟現有品牌的獨家系列商品都有，A、B兩棟將進駐8間餐飲，A棟4樓將規劃整層的餐廳加超市。

房地產諮詢公司戴德梁行指出，鑽石塔包含3大棟31層樓的摩天建築群，由日本建築大師-丹下憲孝Paul Tange親自操刀設計，建築外觀採鑽石切面玻璃帷幕設計，外牆選用與美國白宮同一規格的白色石材，建物氣勢除宏偉壯觀也具備了優雅的現代感。

戴德梁行表示，鑽石樓的正式落成以及新光三越的進駐，將為最熱鬧的東區商圈導入更豐富多元的流行元素，更精緻時尚的高端品牌，為消費者及周邊住戶創造全新的消費體驗，讓東區商圈煥然一新。

這座鑽石塔其實為正義國宅大樓都更案，除百貨商場外，其他為住宅部分，住戶規劃坪數約150坪，由於位處於市中心精華地段，單坪開價更上看300萬元。
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