商界持續傳噩耗 台灣南僑集團副董事長陳飛鵬23日逝世 享壽80歲

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）以「水晶肥皂」起家，跨足食品業、化工業、餐飲業等的南僑集團今（26日）傳噩耗，副董事長陳飛鵬證實23日離世，享壽80歲，將由其胞兄、南僑董座陳飛龍成立治喪委員會。

綜合媒體報導，陳飛鵬其實已經臥床2年，近年鮮少與人來往，幾乎與外界斷聯，上周病情加重，23日晚間送醫急救不治。南僑指出，公司董事、監事、高級管理人員以及全體員工，對陳飛鵬為公司所作的貢獻深表敬意和感謝，對於他的逝世表示沉痛哀悼，並向其家人表示深切慰問。

南僑集團早年以「水晶肥皂」發跡，陳飛鵬與胞兄陳飛龍積極開拓食品事業版圖，1992年代理高價冰淇淋「哈根達斯」（Hagen-Dazs），同時開設旗艦專賣店，正式宣告進軍餐飲業經營；2005年以後，陸續又在台灣開設出點水樓、潮江燕、引進上海寶萊納德國啤酒餐廳等品牌；2016年，南僑正式宣布進軍東京，跨足飯店業。

南僑集團涉及品牌多元，也是國內唯一跨足化學工業、食品業、餐飲業的企業。作為南僑集團副董事的陳飛鵬經歷也有豐富經歷，不只曾任台北市政府市政顧問、台北市經濟發展委員會委員、全國工業總會常務理事、台北市工業會理事長等，也在南僑維京公司董事、點水樓餐飲事業(股)公司董事等擔任多項要職。

媒體指出，陳飛鵬個性海派，在業界人緣甚佳，如今傳出病逝噩耗，令許多人唏噓不已。