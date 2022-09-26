Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣有事 不只日本有事 南韓也別想裝沒事

駐韓美軍的角色，成為南韓是否被捲入台海衝突的關鍵

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/26 17:58
美國總統拜登2022年5月22日訪南韓烏山空軍基地（圖／美聯社）

美國總統拜登2022年5月22日訪南韓烏山空軍基地（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）台海一旦爆發戰爭，日本已表態會介入，而同樣有美軍駐紮的南韓，立場又是如何？從韓國到美方官員都含糊其辭，顯見議題之敏感與棘手，畢竟牽涉的不只是美中台日，還有朝鮮半島的一顆不安因子－北韓。

美國總統拜登（Joe Biden）上週「再次」承諾會出兵協防台灣，除了激起中國一貫的憤怒回應，也讓區域盟友不得不再次沙盤推演。日方的態勢已相當明朗，南韓卻顯得曖昧不明。

南韓總統尹錫悅上周赴紐約參加聯合國大會時，接受CNN訪問，當被問及南韓會否助美國協防台灣一事時，他強調北韓恐趁機升高挑釁動作，因此韓美聯盟的首務應是因應北韓威脅。除了北韓這顆不定時炸彈，鑒於中國是南韓最大的經濟夥伴，要如何應處，實非易事。

北韓早已言明支持「老大哥」中國的對台政策，並指控華府試圖打造所謂的「亞洲北約」。根據路透，北韓與中國有著防衛互助協議，軍事分析家認為，倘中共犯台，北韓勢將與北京沆瀣一氣，趁亂挑起事端。

自1950-1953韓戰以來，基於軍事同盟，美國在南韓約駐有2萬8,500兵力，但駐韓美軍與韓方迄未就台海潛在危機作出任何保證。

上週，駐韓美軍（United States Forces Korea，USFK）司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）表示會審慎研擬各種可能事態的因應計畫。然而，據他所言，從越戰到阿富汗與伊拉克戰爭，韓軍雖都與美軍一同作戰，但未來是否參戰，將由南韓自己定奪。一名駐韓美軍發言人則將這燙手山芋拋給美國五角大廈與印太司令部，但二者皆未回應。

至於南韓，國防部副部長申範澈向電視台MBC透露，美韓尚未就此事進行討論，他向民眾保證，任何磋商都將以朝鮮半島之安全為念。

根據路透，一名前南韓將領透露，許多軍方人士私下坦言，已有心理準備，將再度與中國槓上，就如當年在韓戰中對上馳援北韓的中國人民志願軍。「他們骨子裡就是不信任中國。」

事實上，華府2006年動員軍力欲剿滅恐怖分子時，南韓就曾允諾，在「戰略彈性」（strategic flexibility）的原則下，「理解」但不一定「支持」駐韓美軍派往他處執行任務，前提是美方得先行向南韓報備。

此一模糊立場讓駐韓美軍多了施展的空間，但前南韓將領Park Cheol-kyun認為，該兵力以陸軍為主，要在台海戰事出力，恐怕也有侷限。他強調，台海衝突需要海軍、空軍、情資系統偕同作戰，故要遏止中國進犯，美軍主力還是會在日本，但他也說道，韓美聯盟不可能漠視中國在區域的角色。

延伸閱讀：
共機68架次侵擾台海 駐韓美軍稱一聲令下就可投入作戰
美國
南韓
駐韓美軍
美韓
韓美
軍事同盟
台灣
台海
中國
中共
犯台
戰爭
日本

相關新聞

第4度公開表態！拜登受訪再提若中國武攻 美國會協防台灣
第4度公開表態！拜登受訪再提若中國武攻 美國會協防台灣
2022/09/25 21:07
台海緊張局勢影響美中菲關係 菲國總統籲和平解決涉台議題
台海緊張局勢影響美中菲關係 菲國總統籲和平解決涉台議題
2022/09/25 20:21
兒盟：超過八成兒少每週外食7次以上 五成三晚餐吃零食或飲料
兒盟：超過八成兒少每週外食7次以上 五成三晚餐吃零食或飲料
2022/09/25 17:24
王毅紐約指責美國插手台灣問題自比「夏威夷」　余茂春：邏輯不通
王毅紐約指責美國插手台灣問題自比「夏威夷」　余茂春：邏輯不通
2022/09/25 17:08
感受台灣選舉文化 美、日議員擬組「觀選團」來台了解台灣民主政治
感受台灣選舉文化 美、日議員擬組「觀選團」來台了解台灣民主政治
2022/09/25 15:46

更新時間 : 2022-09-26 18:28 GMT+08:00

最受歡迎

統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
入境台灣將不用隔離！蘇貞昌： 0+7預計10/13上路　王必勝：下一步鬆綁口罩令
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
國境將解封•多家航空公司加開航班　台灣虎航單程未稅機票台幣88元起
國境將解封•多家航空公司加開航班　台灣虎航單程未稅機票台幣88元起
王必勝：10月13日入境不必住防疫旅館 邊境解封後自主防疫不監控
王必勝：10月13日入境不必住防疫旅館 邊境解封後自主防疫不監控
韓劇「毒梟聖徒」引發南美國家蘇利南不滿 不排除對製作團隊提告
韓劇「毒梟聖徒」引發南美國家蘇利南不滿 不排除對製作團隊提告
台灣數位部將發行NFT！唐鳳：帶頭示範產業新興技術 減少誤解
台灣數位部將發行NFT！唐鳳：帶頭示範產業新興技術 減少誤解