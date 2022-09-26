台灣有事 不只日本有事 南韓也別想裝沒事

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）台海一旦爆發戰爭，日本已表態會介入，而同樣有美軍駐紮的南韓，立場又是如何？從韓國到美方官員都含糊其辭，顯見議題之敏感與棘手，畢竟牽涉的不只是美中台日，還有朝鮮半島的一顆不安因子－北韓。

美國總統拜登（Joe Biden）上週「再次」承諾會出兵協防台灣，除了激起中國一貫的憤怒回應，也讓區域盟友不得不再次沙盤推演。日方的態勢已相當明朗，南韓卻顯得曖昧不明。

南韓總統尹錫悅上周赴紐約參加聯合國大會時，接受CNN訪問，當被問及南韓會否助美國協防台灣一事時，他強調北韓恐趁機升高挑釁動作，因此韓美聯盟的首務應是因應北韓威脅。除了北韓這顆不定時炸彈，鑒於中國是南韓最大的經濟夥伴，要如何應處，實非易事。

北韓早已言明支持「老大哥」中國的對台政策，並指控華府試圖打造所謂的「亞洲北約」。根據路透，北韓與中國有著防衛互助協議，軍事分析家認為，倘中共犯台，北韓勢將與北京沆瀣一氣，趁亂挑起事端。

自1950-1953韓戰以來，基於軍事同盟，美國在南韓約駐有2萬8,500兵力，但駐韓美軍與韓方迄未就台海潛在危機作出任何保證。

上週，駐韓美軍（United States Forces Korea，USFK）司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）表示會審慎研擬各種可能事態的因應計畫。然而，據他所言，從越戰到阿富汗與伊拉克戰爭，韓軍雖都與美軍一同作戰，但未來是否參戰，將由南韓自己定奪。一名駐韓美軍發言人則將這燙手山芋拋給美國五角大廈與印太司令部，但二者皆未回應。

至於南韓，國防部副部長申範澈向電視台MBC透露，美韓尚未就此事進行討論，他向民眾保證，任何磋商都將以朝鮮半島之安全為念。

根據路透，一名前南韓將領透露，許多軍方人士私下坦言，已有心理準備，將再度與中國槓上，就如當年在韓戰中對上馳援北韓的中國人民志願軍。「他們骨子裡就是不信任中國。」

事實上，華府2006年動員軍力欲剿滅恐怖分子時，南韓就曾允諾，在「戰略彈性」（strategic flexibility）的原則下，「理解」但不一定「支持」駐韓美軍派往他處執行任務，前提是美方得先行向南韓報備。

此一模糊立場讓駐韓美軍多了施展的空間，但前南韓將領Park Cheol-kyun認為，該兵力以陸軍為主，要在台海戰事出力，恐怕也有侷限。他強調，台海衝突需要海軍、空軍、情資系統偕同作戰，故要遏止中國進犯，美軍主力還是會在日本，但他也說道，韓美聯盟不可能漠視中國在區域的角色。

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