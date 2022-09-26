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台灣新竹森林秘境「大地農場」　體驗採苦茶一日農忙　享受被小動物、昆蟲圍繞的幸福感

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/26 17:22
採苦茶體驗活動-翻曬苦茶籽。（大地農場提供）

採苦茶體驗活動-翻曬苦茶籽。（大地農場提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）很多人都不知道，鄰近北埔老街約15分鐘路程，有一個復育43年的有機自然生態農場「大地農場」，總面積約3個大安森林公園，園區一年四季有不同的風景，秋意正濃的10月則推出「拾在不容易-採苦茶系列」，快來體驗一日農忙。

「大地農場」總共面積約68公頃，農場主人從25歲那年披荊斬棘的開拓農場以來，一直秉持著推廣永續環境生態教育的理念經營，不灑農藥投入造林及復育台灣原生種植物，開拓園區至今一年四季有不同的風景，1月可賞梅花、2月有山櫻花、4和5月的夜晚步道上則有滿滿的螢火蟲，11和12月是近年大家爭相拍照的網紅打卡背景落雨松。

台灣新竹森林秘境「大地農場」　體驗採苦茶一日農忙　享受被小動物、昆蟲圍繞的幸福感大地農場園區一年四季有不同的風景，11和12月是近年大家爭相拍照的網紅打卡背景落雨松。（大地農場提供）

而10月的「拾在不容易-採苦茶系列」，大家可以跟著採茶籽老奶奶，體驗一日農忙，年近70的老奶奶一天可採將近20斤的小果苦茶籽，而一家大小4口可能還採不上4斤，從採摘到翻曬到剝殼，體驗苦茶油得來不易的過程。

「大地農場」的苦茶樹是100%台灣原生物產，經過慈心綠色保育有機認證，獨立栽種將近30年的細葉山茶苦茶樹，栽種在有利動物生存不利人工採收的山坡地上，每到夜晚可看到穿山甲和山羌自由奔跑。

台灣新竹森林秘境「大地農場」　體驗採苦茶一日農忙　享受被小動物、昆蟲圍繞的幸福感

10月的「拾在不容易-採苦茶系列」，大家可以跟著採茶籽老奶奶，體驗一日農忙。（大地農場提供）

農場經營的主人當年因為一棵屹立140 多年的肖楠樹，有計劃地在峨眉鄉經營這一片保有原始樣貌、不被過度開發的山林，目前規劃有桂竹林、櫻花谷地、侏羅紀蕨園、蝴蝶走廊、樟杉之家、茶花莊園、羊舍、菱角湖、九芎步道、水映梯田、生態池、梅樹丘谷、落羽松步道、肖楠大道、竹林步道、苦茶綠丘、烏心石祕境林地等區塊。

其中肖楠大道也是如京都嵐山竹林步道一樣，是許多新人拍攝婚紗取景的地方，許多人也會來此野餐、瑜珈、頌缽音療、攀樹、觀心等。

台灣新竹森林秘境「大地農場」　體驗採苦茶一日農忙　享受被小動物、昆蟲圍繞的幸福感肖楠大道形似京都嵐山的竹林步道。（大地農場提供）

大地農場」目前參訪採預約制，每天開放100 名遊客入園，有導覽員帶領大家認識大自然，適合不同族群不同年齡層，規劃一天行程，來此體驗，近距離接觸昆蟲、鳥類、蝴蝶、青蛙，還有採野菜體驗活動、在無汙染的夜空下觀星等等，最後請配合農場「無痕山林」守則，「無痕」是指將人類製造的垃圾自行帶離農場，不留在大自然的環境中。

大地農場

  • 地址：新竹縣峨眉鄉3號
  • 營業時間：9:00~17:00(週三公休)
  • 電話：03-5802752
  • 預約入園LINE
大地農場
新竹
北埔
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採苦茶

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