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南韓女團史上第一位　BLACKPINK登美國Billboard 200冠軍

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/26 17:03
Blackpink（圖／美聯社）

Blackpink（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓女子團體Blackpink成為第一個佔據美國告示牌Billboard專輯排行榜「Billboard 200」第一名的K-pop女子團體。

根據25日Billboard文中表示，Blackpink第二張正規專輯《BORN PINK》創下相當於10萬2千張的銷量，是繼BTS防彈少年團、SuperM、Stray Kids後第四個登上Billboard 200第一名的K-pop歌手，前三團皆為男子團體。而隨著Blackpink登上榜首，連續11週位居榜首的Bad Bunny跌至第二名。

Billboard 200專輯銷量計算方式分為傳統實體專輯銷售量，以及數位單曲串流點擊率（SEA，Streaming Equivalent Albums）和數位單曲下載（TEA，Track Equivalent Albums）轉換成專輯銷售量。而據Billboard統計，Blackpink實體專輯銷售量為75,500張，SEA 25,000張和TEA 1,500張。其中實體專輯銷量位居今年第7名，本周也在Billboard最佳專輯銷售排行榜上獲得第一名。

Billboard指出，其他兩張在今年Billboard 200佔據第一名的K-pop專輯大部分歌曲為韓文，而Blackpink此次的專輯歌曲大多為英文。

另外，男團NCT 127的第四張正規專輯《Sprint》和Blackpink的《BORN PINK》同天發行，在Billboard 200中位居第三名。NCT 127此張專輯銷量相當於58,500張，其中55,500張為實體銷量，SEA計算為3,000張。

Blackpink 此次的專輯主打歌《Shut Down》在MV上線四天內就突破了1億次的觀看次數，Shut Down結合了浪漫派作曲家李斯特最著名的其中一曲「鐘」（La campanella），該曲被許多人視為最難演奏的古典樂曲之一，旋律讓人印象深刻。
Billboard
南韓
女團
BLACKPINK

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更新時間 : 2022-09-26 18:27 GMT+08:00

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