「最挺台前美國務卿」龐培歐再度來台 將下高雄參與27日全球台商經貿論壇

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國前國務卿龐培歐（Michael Pompeo）預計參與27日於高雄萬豪酒店舉辦之「2022全球台商經貿論壇」，並發表專題演講。據了解，龐培歐將於26日晚間抵台，明（27日）高雄市長陳其邁將與龐培歐進行早餐會，但過程不會公開。

綜合媒體報導，「2022全球台商經貿論壇」由《自由時報》主辦，將於27日在高雄登場，「最挺台前美國務卿」龐培歐也受邀參加，這場論壇將匯聚300位以上、來自世界各地台商，以及台灣重量級企業領袖，談論全球總經趨勢、供應鏈重組、產業布局及創新發展等多面向議題。

媒體透露，龐培歐今晚間10時45分左右將抵達高鐵左營站，下榻高雄萬豪酒店，而明早和陳其邁的早餐會面內容不會公開。陳其邁今在議會備詢，休息時間接受聯訪，陳其邁僅說，行程一切遵照主辦單位，相信龐培歐會愛上高雄，喜歡高雄，因為高雄是台灣非常具有代表性的城市，一定可以感受到高雄人的熱情。

明天登場的「2022全球台商經貿論壇」上，副總統賴清德也將蒞臨致詞。媒體指出，龐培歐演講主題是「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」，預計演講時間為20分鐘。他27日下午則將轉往駁二出席小型座談，過程將不對外開放，戶外行程則比照外賓參訪規畫，也會在行程空檔接受媒體專訪。

媒體報導，龐培歐隔日上午也將參加世界台灣商會聯合總會年會開幕致詞，並參訪台灣企業，也將與台南、高雄的地方人士一起召開不公開論壇，了解地方基層與在地企業人士的意見，預計可能會北上，並在29日前後離台。