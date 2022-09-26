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【9/26台灣本土+28,513　死亡+56】BA.5成主流病毒株占比逾8成　現首例BA.5兒童腦炎個案

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/26 14:35
【9/26台灣本土+28,513　死亡+56】BA.5成主流病毒株占比逾8成　現首例BA.5兒童腦炎個案

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增28,785例COVID-19確定病例，分別為28,513例本土個案及272例境外移入；確診個案中新增56例死亡，今年本土染疫死亡數已突破萬例。另外，上週共定序出128例BA.5本土個案，占所有已定序的80.5%，另新增1例BA.5兒童腦炎，為8月31日已公布的2歲重症男童。

指揮中心表示，今日新增之28,513例本土病例，為13,318例男性、15,185例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六名仍為六都，依序維新北市(5,651例)，臺中市(3,656例)，臺北市(3,248例)，桃園市(3,153例)，高雄市(2,507例)，臺南市(1,759例)。

指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為33例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月6日至9月23日，死亡日期介於9月16日至9月23日。

【9/26台灣本土+28,513　死亡+56】BA.5成主流病毒株占比逾8成　現首例BA.5兒童腦炎個案【9/26台灣本土+28,513　死亡+56】BA.5成主流病毒株占比逾8成　現首例BA.5兒童腦炎個案

指揮中心說明，今日新增272例境外移入個案中，為155例男性、117例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自印尼及越南(各7例)，韓國(4例)，英國及土耳其(各2例)，法國、中國、菲律賓、香港、德國、柬埔寨、美國、西班牙、愛爾蘭及日本(各1例)，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,278,794例確診，分別為34,032例境外移入、6,244,708例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,884例COVID-19死亡病例，其中10,868例本土，另16例為境外移入。

新增293例Omicron亞型變異株確定病例，分別為159例本土個案及134例境外移入

指揮中心今日亦公布上週確診者的基因定序結果，新增293例Omicron亞型變異株確定病例，分別為159例本土個案(128例BA.5、31例BA.2)及134例境外移入(3例BA.4、112例BA.5、11例BA.2.75、8例BA.2)。

值得注意的是，128例BA.5本土個案，占上週所有已定序之159例的80.5%，已取代BA.2成為主流病毒株。個案為53名男性、75名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部70例、中部32例、南部20例、東部6例，確診日介於今年8月28日至9月16日。

另外，國內出現首例BA.5兒童腦炎個案，患者為8月31日公布的一名2歲男幼童，經後續定序結果為感染BA.5。這名幼童8月27日發燒、腹瀉，快篩陽性，28日因活動、食慾下降、疲倦至急診，體溫達40.6度，並持續性全身抽搐約30分鐘，經頭部電腦斷層顯示有腦水腫，診斷疑似腦炎，收治於加護病房，所幸經治療後，已於9月14日出院。

截至目前國內今(2022)年累計檢出558例BA.5、4例BA.4、2,482例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

指揮中心表示，針對國內境外移入之BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為84例男性、50例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年8月26日至9月16日。

  • BA.4個案：分別自越南、美國及澳大利亞(各1例)
  • BA.5個案：分別自越南(33例)，美國(11例)，泰國(9例)，印尼(7例)，馬來西亞(6例)，韓國及柬埔寨(各4例)，緬甸、德國、加拿大、新加坡、菲律賓、義大利及日本(各3例)，香港、英國、法國、荷蘭及奧地利(各2例)，瑞士、西班牙、葡萄牙、澳大利亞、土耳其、匈牙利及瑞典(各1例)
  • BA.2.75個案：分別自印度(4例)，泰國(2例)，新加坡(2例)，緬甸、印尼及加拿大(各1例)移入

截至目前國內今年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為915例、BA.4為91例、BA.2.75為27例、BA.2為991例。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年9月21日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，占比為76.6%，另BA.4變異株占比約為7.5%，迄今至少121個國家通報BA.5變異株感染病例，已於歐美及亞太多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)型別及病例數持續增加，其中以BA.5.2、BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。

依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

【9/26台灣本土+28,513　死亡+56】BA.5成主流病毒株占比逾8成　現首例BA.5兒童腦炎個案
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